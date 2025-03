Eric Johannesen neuer Bundestrainer Männer Skull

Im A-Bereich Männer Skull des DRV ist das neue Trainer-Duo komplett. Eric Johannesen, der Achter-Olympiasieger von 2012, wird zum heutigen Tag (1. März 2025) Bundestrainer und damit Partner des Italieners Francesco Fossi, der seine Position als Disziplintrainer offiziell zum 1. April antreten wird. Zuvor war Johannesen als Bereichstrainer für die U23 zuständig. Der 36-Jährige bleibt weiter bei der Bundeswehr angestellt.

„Eric bringt sehr viel Erfahrung als erfolgreicher Athlet sowohl im Riemen als auch im Skull mit. Er ist ein großes Trainer-Talent und hat im U23-Bereich bereits exzellente Ergebnisse erzielt. Wir sind überzeugt, dass Francesco und er ein dynamisches, motiviertes Team bilden werden“, sagt Robert Sens, Vorstand Leistungssport beim DRV. Johannesen selbst freut sich, „dass mir das Vertrauen geschenkt und meine Perspektive gesehen wird. Ich trete die Aufgabe mit Respekt an. Unser Ziel wird es sein, den Männer Skull bei den Olympischen Spielen auch im Doppelvierer und Doppelzweier wieder in die Medaillenränge zu bringen.“ Einer-Olympiasieger Oliver Zeidler werde natürlich weiter den Freiraum haben, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinem Vater fortzusetzen, sei aber immer herzlich willkommen.

Die neue Generation formte er schon in der U23

Zunächst müssen die Skull-Trainer einen Umbruch bewältigen, denn aus dem letztjährigen Doppelvierer steht in dieser Saison kein Athlet zur Verfügung. Mit der nächsten Generation, die letzte Saison beim Weltcup in Poznan bereits einen starken zweiten Doppelvierer gebildet hatte, hat Johannesen aber schon im U23-Bereich erfolgreich zusammengearbeitet. „Ich freue mich, dass ich den Weg mit etlichen Sportlern nun im A-Bereich gemeinsam weitergehen kann.“

Besonders spannend wird für Johannesen die Zusammenarbeit mit Francesco Fossi, der als Disziplintrainer Skull mit den Niederlanden bei den Olympischen Spielen in Paris für drei Medaillen verantwortlich zeichnete, und nun zum DRV gewechselt ist. Beide gehören dem gleichen Jahrgang an, ruderten aber nur ein einziges Mal gegeneinander. „2005 bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Brandenburg an der Havel holte ich Gold, er Silber“, erinnert sich Johannesen. Danach wollte es der Zufall, dass beide stets in unterschiedlichen Disziplinen antraten und nicht mehr aufeinandertrafen. „Unsere ersten Telefonate haben sich schon gut angefühlt“, sagt Johannesen, der offen dafür ist, aus dem erfolgreichen niederländischen System „die eine oder andere Erfahrung mitzunehmen“.

Johannesen ist derzeit schon mit dem A-Kader Skull beim Trainingslager in Lago Azul. Für die letzten Tage dort wird auch Fossi noch vor seinem offiziellen Start nach Portugal kommen.