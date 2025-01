Erleben, Ausprobieren, Informieren: Rudersport auf der BOOT 2025

Die weltgrößte Wassersportmesse BOOT in Düsseldorf läuft seit fünf Tagen, und der Deutsche Ruderverband ist bereits zum zweiten Mal mit einem eigenen Stand vertreten – in Halle 14, Stand A52.

Der 95 m² große Stand lädt mit einem Empacher-Doppelzweier und einem Schellenbacher C-Gig-Doppeldreier zum Anfassen und Entdecken ein. An drei Concept2-Ergometern können Erwachsene, Jugendliche und Kinder die Ruderbewegung ausprobieren – begleitet von engagierten Betreuer:innen jeden Alters, die für eine individuelle Einführung sorgen. Auch erfahrene Ruderinnen und Ruderer nutzen die Chance, ihren Puls beim Rudern auf der Messe ein wenig in Schwung zu bringen. Ein besonderes Highlight: Mit Virtual-Reality-Brillen können Interessierte das Rudern in 3D erleben – ob auf dem Rhein, im Neusser Hafen oder auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Am Stand informieren sich viele Ruder:innen über die Entwicklung des Deutschen Ruderverbands nach der Strukturreform oder über anstehende DRV- und Gemeinschafts-Wanderfahrten. Auch für ruder-fremde Besucher:innen ist der Stand eine Anlaufstelle, beispielsweise bei Fragen zum Kauf eines eigenen Ruderergometers – hier helfen die Betreuer:innen gerne mit fundierten Empfehlungen weiter.

Besonders erfreulich ist der Austausch mit Vertretern anderer Wassersportverbände sowie gewerblichen Anbietern. Zu den prominenten Gästen am Stand zählten bislang der neue DRV-Vorstand Alexander Kersten, Präsidiumsmitglied Axel Eimers, Tobias Weysters (Fachressort-Vorsitzender Wettkampf), Dajana Pefestorff (Präsidentin des Deutschen Kanu-Verbands), Gabriele Koch (Vizepräsidentin Freizeitsport des Deutschen Kanu-Verbands), Stefan Lachenmayr (DOSB-Forum Wassersport), der Ruderbild-Fotograf Detlev Seyb mit seiner Kollegin Maren Derlien, sowie Johannes Polgar vom neuen DRV-Ausrüster Zhik, der für Coastal Rowing insb. Beach Sprint zuständig ist.

Auf der Aktionsbühne "World of Paddling" werden, neben vielen interessanten Beiträgen zur Sicherheit auf dem Wasser, Umweltschutzprogrammen anderer Wassersportverbände und Bootsreisen auf den verschiedensten Gewässern, täglich auch Vorträge zum Rudersport gehalten. Themen wie Inklusionsrudern (Cedric Ropertz, Duisburger RV), Rudern gegen Krebs (Eberhard Wühle, ETUF Essen), Coastal Rowing (Werner Stein, Neusser Ruderverein) und Freizeitrudern mit Wanderfahrten (Michael Stoffels, Vorsitzende des Fachressorts Wanderrudern) finden großen Anklang.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Sitzung des DOSB-Forums Wassersport. Hier tauschten sich die Präsident:innen und Umweltreferent:innen der DOSB-Wassersportverbände über den Masterplan Freizeitschifffahrt und den Entwurf der Sportschifffahrtsverordnung aus. Abteilungsleiterin Dr. Wibke Mellwig und ihre Referatsleiterinnen Barbara Schäfer und Gesa Schwoon standen dabei Rede und Antwort. Für den DRV war es eine Gelegenheit, den neuen Vorstand Alexander Kersten den anderen Verbänden vorzustellen.

Die Betreuung des Messestandes liegt unter der Leitung von Michael Stoffels und wird ehrenamtlich von rund zwei Dutzend Mitgliedern des Neusser Rudervereins sowie des Duisburger RV, ETUF Essen, RG Gerresheim und Crefelder RC übernommen.

Die BOOT 2025 läuft noch bis zum 26. Januar. Das Team freut sich auf viele weitere Besucherinnen und Besucher aus der Ruderszene – nicht nur aus der Region Düsseldorf.