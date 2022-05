Ermäßigter Eintritt für DRV-Mitglieder im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg

Der Deutsche Ruderverband und das Internationale Maritime Museum in Hamburg (IMM) freuen sich, DRV-Mitgliedern zukünftig einen ermäßigten Eintritt für das Museum anbieten zu können. Darauf hat man sich bei einem Treffen in Hamburg, dass auf Einladung des IMM-Vorstandsvorsitzenden Herrn Peter Tamm erfolgte, geeinigt.

Im Detail bedeutet dies, dass aktive und passive Mitglieder der Rudervereine des DRV im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg ab sofort einen über 54% verminderten Preis für ein Tagesticket (sog. Störtebekerticket) in Höhe von 7 Euro (statt 15 Euro) bezahlen. Nach Vorlage eines Mitgliedsausweises oder einer Bestätigung einer Mitgliedschaft in einem Ruderverein des DRV können die vergünstigten Tickets an der Tageskasse erworben werden!

Außerdem werden für Gruppen interessante Führungen in einem der größten Schifffahrtsmuseen der Welt angeboten! Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Der Schiffsmakler, Verleger und Vorstandsvorsitzende Herr Peter Tamm unterstützt bereits seit geraumer Zeit das Maximilian Reinelt Zentrum in Togo als Sponsor!