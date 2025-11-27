Felix Drahotta wird neuer U23‑Bundesstützpunkttrainer in Berlin

Der Deutsche Ruderverband (DRV) komplettiert sein Trainerteam im Spitzenbereich: Zum 1. Dezember übernimmt der frühere Nationalmannschaftsruderer Felix Drahotta die vakante Position des U23‑Bundesstützpunkttrainers am Bundesstützpunkt Berlin.

Der 36‑Jährige gehört zu den prägenden Athleten des deutschen Riemenruderns der vergangenen Jahre. Drahotta ist dreifacher Olympiateilnehmer (2008, 2012, 2016) und gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro Silber im Deutschland-Achter. Mit dem Achter holte er zudem vier EM‑Titel in Folge (2013–2016) und wurde dreimal Vize‑Weltmeister.

Bereits als Junior feierte er große Erfolge, wurde Junioren‑Weltmeister im Achter und siegte 2007 bei den inoffiziellen Ruderergometer‑Weltmeisterschaften in Boston. Für seine Leistungen wurde er mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten sportlichen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland, geehrt.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte Drahotta hauptberuflich auf die Trainerbank. Zuletzt war er vier Jahre Trainer beim Mainzer Ruderverein, wo er Nachwuchs- und U23‑Athletinnen und ‑Athleten auf ihrem Weg in den nationalen und internationalen Spitzenbereich begleitet hat.

In seiner neuen Funktion am Bundesstützpunkt Berlin wird Drahotta künftig insbesondere den Übergang von der U23 in die A‑Nationalmannschaft mitgestalten. Dazu gehört die enge Zusammenarbeit mit dem Bundestrainerteam, den Landestrainerinnen und -trainern sowie den Vereinen, um Talente gezielt zu entwickeln und langfristig im Hochleistungsbereich zu etablieren.

Statement von Felix Drahotta

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe als U23‑Bundesstützpunkttrainer in Berlin. Der Übergang vom Nachwuchs- in den A‑Bereich ist eine entscheidende Phase in der Karriere unserer Athletinnen und Athleten – das habe ich in meiner eigenen Laufbahn vom Junioren‑Weltmeister bis ins Olympiafinale selbst erlebt. Diese Erfahrungen und meine Arbeit der vergangenen Jahre in Mainz möchte ich nun in die Arbeit am Bundesstützpunkt einbringen. Gemeinsam mit dem Trainerteam und den Stützpunkten möchte ich dazu beitragen, dass der DRV auch in Zukunft international erfolgreich ist.“



Statement von Robert Sens, Vorstand Leistungssport im DRV

„Mit Felix Drahotta verstärkt ein ausgewiesener Fachmann und ehemaliger Spitzenathlet unser Bundestrainerteam. Felix ist auch ein Beispiel, dass wir in Deutschland junge Trainerinnen und Trainer entwickeln und Schritt für Schritt in die Weltklasse führen.

Er kennt die Anforderungen des internationalen Rudersports aus drei Olympischen Spielen und zahlreichen Welt- und Europameisterschaften und hat zugleich in Mainz bewiesen, dass er junge Sportlerinnen und Sportler erfolgreich entwickeln kann. Die Besetzung der vakanten Stelle des U23‑Bundesstützpunkttrainers in Berlin ist ein wichtiger Baustein in unserer leistungsorientierten Nachwuchsarbeit. Ich bin überzeugt, dass Felix mit seiner Erfahrung, seiner Kompetenz und seiner Art, mit Athletinnen und Athleten zu arbeiten, eine echte Verstärkung für den DRV ist.“