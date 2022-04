Im März fand das Finale der 3. Auflage der Deutschen Schüler-Ergometer-Challenge (DSEC) über 350 Meter statt. 490 Sportler*innen – darunter 264 Kinder – aus bundesweit 37 Vereinen bzw. Schulen nahmen an dem Wettkampf teil. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 77 Aktiven bei den Jungen des Jahrganges 2010. Die meisten Sportler kamen vom Ratsgymnasium Osnabrück (77), gefolgt vom Pirnaer RV (48) und vom RV Zell/Mosel (40). Erfolgreichster Verein war der Bessel RC Minden (6 erste, 4 zweite und 6 dritte Plätze), vor dem Weilburger RV (5/2/2) und dem Pirnaer RV (3/2/2). Schnellster aller Starter war Tobias Nave (Osnabrücker RV, 0:52,5min) und schnellste Frau Johanna Grüne (Hannoverscher RC, 1:05,2min).

Bei den Para-Ruderern siegten Clara Von der Grün (Berliner RC Hevella, 1:21,2min) und Maximilian „Rudi“ Kunze (BRC Hevella, 1:09,7min). Schnellste Juniorin war Tjorven Stina Schneider (RV Münster, 1:02,8min) und schnellster Junior Felix Bischof (RG Treis-Karden, 1:54,7min). Die besten Zeiten bei den Kindern erreichten Miriel Buchheit (Carolinum Osnabrück, 1:09,0min) und Tilmann Sehrer (Pirnaer RV, 1:01,0min). Miriel ist eine der ganz wenigen Aktiven, die an allen elf Wettkämpfen dieses Formats teilgenommen hat. Es kamen insgesamt 50 Achterteams in die Wertung. Jeweils zwei Siege gingen an den Weilburger RV (Frauen und Juniorinnen) und an den Bessel RC (Männer und Junioren).

Die Vierer gewannen die folgenden Vereine: Bessel RC (Jungen WKII und Mädchen WKIV), Weilburger RV (Mädchen WKII), Schweriner RG (Jungen WKIII), Humboldtschule Hannover (Mädchen WKIII) und Pirnaer RV (Jungen WKIV). Die vollständigen Einzel- und die Mannschaftsergebnisse können unten eingesehen werden. Weitere Infos gibt es unter: www.ergocup.de .