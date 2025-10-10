Finaltag für Team Deutschland (Langstrecke) bei der Coastal-EM in Antalya

Am heutigen Freitag, 10. Oktober, stehen bei den European Rowing Coastal Championships 2025 die A-Finals über 6 km auf dem Programm – und das deutsche Team ist in gleich mehreren Bootsklassen vertreten. Nach starken Vorläufen geht es für die DRV-Crews um Medaillen und Platzierungen in einem hochklassigen internationalen Feld.

09:00 Uhr – MCMix2x (Nationalwertung)

Malte und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) greifen im Mixed-Doppelzweier erneut nach einer Medaille. Das erfahrene Geschwisterduo, 2024 Dritte bei der EM, gehört zu den Favoriten auf eine Podiumsplatzierung.

10:20 Uhr – CCW4x+ (Frauen-Vierer mit)

Gleich zwei deutsche Boote stehen im A-Finale:

– Bremerhavener RV / Bremer RC Hansa / RC Bergedorf / Akademischer RV Kiel mit Steuer Jacob Michalski (RG München)

– Kölner RV / Mainzer RV / RG München / Treptower RGM mit Steuer Elisa Trog (Erster Kieler RC)

Beide Crews zeigten in den Vorläufen überzeugende Leistungen und haben gute Chancen auf vordere Ränge.

11:00 Uhr – CCMix2x (Club Mixed Doppelzweier)

Adrian Klingemann und Annika Weber (Hamburger RC) treten im international stark besetzten Feld an. Nach einem stabilen Halbfinale peilen sie eine Topplatzierung an. Das zweite deutsche Boot, Malte und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) wird auch stark eingeschätzt.

14:40 Uhr – CCM2x (Männer-Doppelzweier)

Christian Vennemann und Moritz Schneider (Osnabrücker RV) haben sich souverän für das A-Finale qualifiziert. In der offenen Clubwertung treffen sie auf einige der besten Coastal-Duos Europas und wollen an ihre guten Vorlaufergebnisse anknüpfen.

15:20 Uhr – CCM4x+ (Männer-Vierer mit)

Der deutsche Vierer mit Maiko-Benedikt Remmers, Emil Schmidberger, Lukas Schäfer und Moritz Korthals (Stuttgarter RG / Ems-Jade-Weser / Marburger RG / Erster Kieler RC), gesteuert von Elisa Trog, startet als Titelverteidiger. Nach EM-Gold im vergangenen Jahr will die Crew ihren Erfolg in Antalya wiederholen.

16:40 Uhr – CCW2x (Frauen-Doppelzweier)

Annika Steinau (Kölner RV) und Annika Weber (RRG Mülheim) bestreiten das letzte A-Finale des Tages. Das Duo hat sich stark präsentiert und möchte die Meisterschaften mit einem weiteren deutschen Highlight abschließen.

Nach den wetterbedingten Schwierigkeiten zu Wochenbeginn zeigen sich die Bedingungen an der türkischen Riviera inzwischen von ihrer besten Seite. Sonne, moderater Wellengang und faire Rennbedingungen versprechen einen spannenden Finaltag für Team Deutschland bei der Coastal-EM 2025.



Siegerehrungen am Nachmittag komprimiert

Am späten Nachmittag die Siegerehrungen auf dem Programm. Die Medaillenzeremonien finden im Anschluss an die letzten Rennen auf der zentralen Bühne am Strand statt.

Um 17:15 Uhr:

Club Coastal Men’s Solo (CCM1x)

Club Coastal Women’s Coxed Quadruple Sculls (CCW4x+)

Club Coastal Women’s Coxed Quadruple Sculls – Masters (CCW4x+ Masters)

Club Coastal Mixed Double Sculls (CCMix2x)

Club Coastal Women’s Solo (CCW1x)

Club Coastal Men’s Double Sculls (CCM2x)

Um 17:45 Uhr:

Club Coastal Men’s Coxed Quadruple Sculls (CCM4x+)

Club Coastal Men’s Coxed Quadruple Sculls – Masters (CCM4x+ Masters)

Club Coastal Women’s Double Sculls (CCW2x)

Mixed Coastal Mixed Double Sculls (MCMix2x)

Mixed Coastal Men’s Solo (MCM1x)

Mixed Coastal Women’s Solo (MCW1x)

Für die Bootsklasse CCM4x+ (Masters) werden gemäß Veranstalterangabe lediglich Gold- und Silbermedaillen vergeben. Mit diesen Ehrungen gehen die Langstreckenrennen der Coastal-Europameisterschaften 2025 offiziell zu Ende. Im Anschluss folgt am Wochenende der zweite Teil der Titelkämpfe mit den Beach-Sprint-Wettbewerben, die am Samstag und Sonntag für schnelle Duelle am Strand und auf dem Wasser sorgen werden.