Flaggenübergabe bei U23-WM in Posen: Duisburg bereit für 2026

Im Rahmen der feierlichen Abschlusszeremonie der U23-Weltmeisterschaften 2025 in Posen (Polen) wurde offiziell die Flagge des Weltruderverbandes an das nächste Gastgeberland übergeben. Für Deutschland nahm Andreas Döppner, Mitglied des Länderrats und damit des Präsidiums des Deutschen Ruderverbandes, stellvertretend die Flagge entgegen.

Die kommende U23-Weltmeisterschaft 2026 wird auf der traditionsreichen Regattabahn in Duisburg ausgetragen – einem Standort mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Rudersport.

Das lokale Organisationskomitee unter der Leitung von Tobias Weysters konnte in Posen nicht persönlich vor Ort sein, da es parallel mit der Durchführung der World University Games betraut war. Dennoch war die symbolische Übergabe ein deutliches Zeichen der Vorfreude und Entschlossenheit, im kommenden Jahr ein herausragendes Event auszurichten. Dass Duisburg bereit ist, zeigte sich bereits in den vergangenen Wochen: Die renovierte Regattabahn präsentierte sich in allen Belangen als bestens vorbereitet für eine Veranstaltung dieser Größenordnung. Mit 39 teilnehmenden Nationen war die diesjährige U23-WM ein stark besetztes Event – und zugleich eine gelungene Generalprobe für 2026. Die Ruderwelt darf sich auf eine hervorragend organisierte und stimmungsgeladene Meisterschaft in Duisburg freuen.