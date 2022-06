Föster gewinnt in Ratzeburg

Bei „Kaiserwetter“ fand am vergangenen Pfingstwochenende die Internationale 63. Ratzeburger Ruderregatta als Qualifikationsregatta für die U23-Nationalmannschaft statt. Insgesamt sechs Nationen(Dänemark, England, Norwegen, Niederlande, Ukraine und Deutschland) hatten Mannschaften gemeldet. Damit konnte die 63. Auflage nach der Coronapause nicht ganz an die Meldungen der letzten Vorgängerregatten anknüpfen.

In sportlicher Hinsicht stand neben der U23-Qualifikation des DRV-Teams unter Leitung von Bundestrainer Marcus Schwarzrock die Vergabe der Ruderstipendien im Vordergrund. Bei den Frauen war es Alexandra Föster (RC Meschede), die mit fast 32 Sekunden Vorsprung keinen Zweifel aufkommen ließ, wer derzeit im Einer unangefochten die Nummer Eins im U23-Bereich ist. Bei den Männern gewann Tim Ole Naske (RG Hansa), das Stipendium ging an Wietse Morreau aus den Niederlanden (ASR Nereus).

In technischer Hinsicht hatte die Regatta erheblich aufgerüstet. Erstmals konnten die Zuschauer auf einem Großbildschirm die Rennen vom Start an bis zum Zieleinlauf verfolgen. Auch eine Liveübertragung der Rennen für alle externen Zuschauer war im Programm. Abgerundet wurde die Regatta durch die 13. Auflage des Firmen-Sprintcups. Hier lieferten sich 22 Firmen-Mannschaften aus der Ratzeburger Umgebung spannende Rennen und fanden so Zugang zum Rudersport.

Alle Ergebnisse findet ihr hier.