Fortbildung: Inklusion im Rudersport aktiv gestalten!

Vom 13. bis 15. Juni 2025 bietet Special Olympics Deutschland (SOD) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) eine besondere Fortbildung in Osnabrück an! Hier lernst du, wie du inklusive Trainingseinheiten für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung optimal gestaltest – von Regelkunde über Trainingsmethoden bis hin zum Austausch mit Athletinnen und Athleten.

Diese Fortbildung (15 LE) verlängert deine Trainerlizenz (C-/B-/A-Lizenz Rudern)!

Anmeldeschluss: 16. Mai 2025

Dabei sein und den Rudersport noch inklusiver gestalten!

Zur Anmeldung geht es hier.