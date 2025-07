Fristgerechte Abgabe der Bauplanungunterlagen für den Erweiterungsbau am Bundes- und Landesstützpunkt Berlin

Nach intensiven sieben Monaten der Vorbereitung und Koordination gibt der Landesruderverband Berlin (LRV) bekannt, dass am 14. Juli die Bau-Planungs-Unterlage (BPU) für den geplanten Neubau am BSP Berlin fristgerecht im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) eingereicht wurde. Damit konnte die gesetzte Frist erfolgreich eingehalten werden. LRV-Präsident Thomas Haun äußerte sich erleichtert und stolz: „Das war ein Kraftakt, der uns allen viel abverlangt hat. In drei prall gefüllten DIN A4-Ordnern haben wir alle erforderlichen Unterlagen sorgfältig zusammengetragen und nach einem klaren Schema aufbereitet. Ein großes Dankeschön gilt allen Beteiligten, die mit unermüdlichem Einsatz an diesem Projekt gearbeitet haben.“

Das komplexe Vorhaben erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Landesruderverband Berlin, dem Deutschen Ruderverband (DRV), dem Bundesministerium des Innern (BMI), dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), dem beauftragten Architekturbüro GSAI, TGA- und Fachplanern sowie insbesondere der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport.

„Gerade von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport haben wir eine durchweg pragmatische und lösungsorientierte Unterstützung erfahren – das war entscheidend“, so Haun.

„Alle Beteiligten – wirklich alle – haben fantastisch zusammengearbeitet, um auf die Minute pünktlich abzuliefern. Irre,“ waren sich Architekt Christoph Galandi (GSAI) und Thomas Haun einig. „Die Erstellung der Unterlagen war nicht nur eine organisatorische, sondern auch eine emotionale Herausforderung. Es hat uns viele Nerven gekostet, aber das Ergebnis spricht für sich. Jetzt hoffen wir, dass alle Unterlagen den Anforderungen entsprechen und die Prüfung ohne negativen Vermerk erfolgt“, ergänzt Haun.

Der Landesruderverband Berlin blickt optimistisch in die Zukunft, damit den Bundesstützpunkt Berlin auf Weltniveau für eine optimale Betreuung der Ruderinnen und Ruderer auszubauen und bedankt sich bei allen Partnern und Unterstützern, die diesen wichtigen Meilenstein möglich gemacht haben.