Gelungene Generalprobe für Team Germany im Coastal Rowing - Beach Sprint

Die deutsche Coastal Rowing Nationalmannschaft (olympische Disziplin Beach Sprint) präsentierte sich am 13. September 2025 bei der internationalen Regatta in Rotterdam in beeindruckender Form. Ursprünglich sollte der Wettkampf auf der Nordsee stattfinden, wurde jedoch aufgrund ungünstiger Wetterprognosen kurzfristig auf einen See im Landesinneren verlegt. Die Bedingungen blieben dennoch anspruchsvoll – ganz im Sinne der spektakulären Coastal Rowing Disziplin: Beach Sprint.

Die Regatta diente als letzter Härtetest vor den anstehenden Europameisterschaften im Oktober und den Weltmeisterschaften (World Rowing Beach Sprint Finals) im November. Team Germany trat in allen Bootsklassen an und überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Insgesamt konnten fünf der sechs ausgeschriebenen Rennen gewonnen werden – ein starkes Signal in Richtung der internationalen Konkurrenz.

Besonders herausragend waren die Leistungen von Moritz Wolff (Berliner RC), der im Coastal Men’s Solo (CM1x) souverän den Sieg errang, sowie der Erfolg im Mixed Double (CMix2x) durch Franz Werner und Sophie Leupold (beide Pirnaer RV). Beide Duos setzten sich gegen starke internationale Felder durch und untermauerten ihre Medaillenambitionen für die kommenden Meisterschaften.

Auch Julia Tertünte (RV Münster) zeigte im Coastal Women’s Solo (CW1x) eine starke Leistung und erreichte einen Platz in den Top 4. Im Halbfinale war sie der späteren Siegerin aus den Niederlanden - trotz starkem Rennen - unterlegen. Leider wurde das Rennen um Platz 3 aus organisatorischen Gründen gestrichen, sodass ihr eine mögliche Podestplatzierung verwehrt blieb. Erste Coastal-Erfahrung sammelte im gleichen Rennen auch die Medaillengewinnerin aus Paris im Frauen-Doppelvierer: Leonie Menzel (RC Germania Düsseldorf). Nachdem sie sich die vergangenen Monate mehr auf ihr Studium fokussierte, war der Ausflug zum Coastal Beach Sprint eine gelungene Abwechslung und neue Erfahrung im Rudersport für sie. Sie drang im CW1x bis ins Finale vor und belegte dort den zweiten Platz.

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Nachwuchs: Die Juniorinnen und Junioren des Teams: "Coastal Rowing Germany" feierten in Rotterdam ihr internationales Debüt. Aufgrund begrenzter Juniorenfelder starteten viele von ihnen in den höheren Altersklassen und schlugen sich dort mit viel Einsatz und beachtlichen Ergebnissen – ein vielversprechender Ausblick für die Zukunft des deutschen Coastal Rowings und die anstehenden Wettkämpfe - insbesondere mit Blick auf die im kommenden Jahr stattfindenden Youth Olympic Games in Dakar, in der diese neue Ruder-Disziplin Teil des Programms sein wird.

Das Team blickt nun optimistisch auf die nächsten Wochen. Zur finalen Vorbereitung auf die Europameisterschaften wird sich die Mannschaft zu einem gezielten Trainingslager in Berlin und Portugal zusammenfinden. Mit den starken Ergebnissen von Rotterdam im Rücken geht das Team selbstbewusst in die finalen Wochen der langen Saison: „Wir freuen uns schon darauf uns erst mit der Konkurrenz aus Europa und dann vier Wochen später mit der weltweiten Konkurrenz messen zu können. Wir wissen wo wir noch zulegen können und wollen und werden die Zeit nutzen und versuchen besser zu werden,“ so Bundestrainer Adrian Bretting.