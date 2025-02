Gemeinsam im Boot: Projekttag Inklusion beim Duisburger Ruderverein!

Am 15. März 2025 lädt der Duisburger Ruderverein herzlich zu einem besonderen Event ein, das die Begeisterung am Rudersport für alle erlebbar macht: Unser Projekttag Inklusion!

Von 10:00 bis 15:00 Uhr haben sport- und wasserbegeisterte Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigung im Alter von 10 bis 18 Jahren die Möglichkeit, den Rudersport in einem sicheren und unterstützenden Umfeld auszuprobieren.

Was uns ausmacht:

Der Duisburger Ruderverein ist mit rund 300 Mitgliedern der größte Ruderverein in Duisburg. Neben Leistungssport auf höchstem Niveau ist in unserem Verein auch der Freizeit- und Breitensport, der Menschen jeden Alters und Fitnesslevels anspricht, weit verbreitet. Wir trainieren auf der durch zahlreiche Regatten im Kanu- und Rudersport international bekannten Regattabahn Duisburg im Herzen des Sportparks Wedau. Die dortige Infrastruktur bietet vollständige Barrierefreiheit. Besonders am Herzen liegt uns die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit bieten, die Faszination des Rudersports zu erleben und ein Umfeld schaffen, in dem Barrieren abgebaut und neue Perspektiven eröffnet werden. So war der Duisburger Ruderverein im letzten Jahr der erste Ruderverein in NRW, der eine inklusive Mannschaft zum Bundeswettbewerb der Deutschen Ruderjugend qualifiziert hat.

Was Euch erwartet:

Einführung in die Grundlagen des Ruderns durch erfahrene Trainer:innen

Praktische Einheiten auf dem Wasser und an Land

Einblick in unseren Verein

Unser Ziel:

Unser Ziel ist es, mit unserer Begeisterung für den Rudersport anzustecken und ein aktives Miteinander zu fördern – auf dem Wasser und darüber hinaus.

Wir möchten zeigen, dass Rudern ein Sport für jeden ist! Dabei stehen nicht Leistung oder Wettbewerb im Vordergrund, sondern die Freude an der Bewegung, das Sammeln neuer Erfahrungen und der Austausch miteinander.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und auch Eltern und Begleitpersonen sind herzlich willkommen!

Weitere Infos im angehängten Flyer und hier.