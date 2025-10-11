Gold und zwei vierte Plätze bei der Club Coastal-EM in Antalya (Langstrecke)

Mit dem Gewinn der Goldmedaille durch den deutschen Männer-Vierer und zwei vierten Plätzen im Frauen-Doppelvierer und im Frauen-Doppelzweier endeten für das deutsche Team erfolgreiche und intensive Wettkampftage bei den European Rowing Club Coastal Championships 2025 im türkischen Antalya. Die deutschen Athletinnen und Athleten präsentierten sich auf der anspruchsvollen 6-km-Küstenstrecke in allen Bootsklassen kämpferisch, technisch stark und geschlossen als Mannschaft.

Der Männer-Vierer um Maiko-Benedikt Remmers, Emil Schmidberger, Lukas Schäfer und Moritz Korthals (Regattaverband Ems-Jade-Weser / Stuttgarter RG / Marburger Ruderverein / Stuttgarter RG), gesteuert von Elisa Trog (Erster Kieler RC), setzte mit einer eindrucksvollen Vorstellung im roten Swift-Boot das Highlight des Finaltages und verteidigte souverän den Europameistertitel. Auch der zweite deutsche Vierer aus Hamburg überzeugte mit einem soliden Rennen.

In weiteren Finals zeigten die deutschen Boote konstante Leistungen: Der Kölner Frauen-Vierer verpasste das Podium nur knapp, der Kölner Frauen-Doppelzweier beendete die Regatta mit Platz vier, und der Osnabrücker Doppelzweier erreichte im A-Finale Rang elf. Trotz schwieriger Wellenbedingungen und starker Konkurrenz konnte das deutsche Coastal-Team sowohl mit individuellen Leistungen als auch mit der mannschaftlichen Geschlossenheit überzeugen – eine Bilanz, die das kontinuierlich wachsende Niveau im deutschen Coastal Rowing unterstreicht.



Rennberichte:

Erstes Rennen des Finaltages bei der Coastal-EM in Antalya - 11. Platz für Malte und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg)

Das erste Rennen des Tages bei den European Rowing Coastal Championships 2025 war das Finale im Mixed Coastal Mixed Double Sculls (MCMix2x) – und eröffnete den Finaltag an der türkischen Riviera mit einem hochklassigen Starterfeld.

Für Deutschland gingen Malte und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg) an den Start. Nach einem mutigen Beginn lag das Duo im Mittelfeld, musste im weiteren Rennverlauf jedoch den starken Crews aus Finnland, den Niederlanden und Spanien den Vortritt lassen. Am Ende belegten sie in einem intensiven Rennen den elften Platz in einer Zeit von 28:36,98 Minuten.

Der Sieg ging an die finnische Kombination Joel Naukkarinen / Eeva Karppinen, die das Feld mit einer dominanten Zeit von 26:09,29 Minuten anführte. Das deutsche Boot zeigte dennoch eine solide Leistung auf dem technisch anspruchsvollen 6-km-Kurs mit wechselnden Strömungen und Windbedingungen – ein gelungener Auftakt in einen langen Finaltag mit weiteren Rennen deutscher Beteiligung.

Starke Leistungen der deutschen Frauen-Vierer bei der Coastal-EM in Antalya - Podium knapp verpasst

Im zweiten Rennen des heutigen Finaltages bei den European Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya stand das Finale im Club Coastal Women’s Coxed Quadruple Sculls (CCW4x+) auf dem Programm. Beide deutschen Boote lieferten auf der anspruchsvollen 6-km-Strecke kämpferische Rennen und platzierten sich im Top-Feld des internationalen Feldes.

Der Kölner RV mit Anne Kistenpfennig, Sina Burmeister, Romy Dreher, Annika Steinau und Steuerfrau Elisa Trog (Erster Kieler RC) belegte nach einem starken Rennverlauf den vierten Platz in einer Zeit von 28:31,67 Minuten und verpasste die Bronzemedaille nur um acht Sekunden.

Dahinter folgte der Bremerhavener RV in der Besetzung Franziska Kösling, Sarah-Ann Kronemann, Tessa Kuhn, Johanna-Luise Kanwisch mit Steuermann Jacob Michalski (RG München) auf Rang acht im 18-Boote-Feld.

Der Sieg ging an das spanische Team vom CN Sevilla, das das Rennen in 27:53,76 Minuten dominierte. Trotz der hohen Wellen und des anspruchsvollen Küstenkurses zeigten beide deutschen Crews eine geschlossene Mannschaftsleistung und bewiesen, dass sie sich auch im internationalen Vergleich auf hohem Niveau behaupten können.

Platz 13 und 15 für Mixed-Doppelzweier im anspruchsvollen Finale von Antalya

Im dritten Rennen des Finaltages der European Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya traten zwei deutsche Boote im Club Coastal Mixed Double Sculls (CCMix2x) an. Auf dem welligen 6-km-Kurs kämpften die Crews aus Hamburg gegen ein starkes internationales Feld.

Die Hamburger Adrian Klingemann und Annika Weber belegten nach einem gleichmäßigen Rennverlauf den 13. Platz in einer Zeit von 30:05,67 Minuten. Das zweite deutsche Boot, Malte und Carina Hein (RC Allemannia Hamburg), kam auf Rang 15 mit 32:09,00 Minuten ins Ziel. Dramatisch: Beide wurden von Konkurrenten gerammt, ein Skull brach – der Rest der Strecke musste stark gehandicapt absolviert werden. Hier wäre mehr drin gewesen.

Der Sieg ging an das französische Duo Arthur Sanson und Marine Delanoë (Barneville Carteret), das in 26:44,97 Minuten die Goldmedaille gewann. Trotz der anspruchsvollen Bedingungen zeigten beide deutschen Boote eine geschlossene Teamleistung und bewiesen Ausdauer auf der herausfordernden Küstenstrecke.

Osnabrücker Doppelzweier mit Platz 11 im A-Finale

Im vorletzten Rennen des Tages aus deutscher Sicht bei den European Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya kämpfte der Osnabrücker RV im Männer-Doppelzweier (CCM2x) um eine vordere Platzierung. Das Duo Christian Vennemann und Moritz Schneider zeigte auf der 6-km-Strecke eine solide Leistung und belegte im hochklassigen A-Finale den elften Platz mit einer Zeit von 27:06,91 Minuten.

Den Sieg sicherte sich das Team der Hollandia Roeiclub (Niederlande) in 25:41,23 Minuten, knapp vor Irland und Spanien. Trotz starker internationaler Konkurrenz und schwieriger Strömungsverhältnisse hielt das Osnabrücker Boot über den gesamten Rennverlauf Anschluss ans Mittelfeld und zeigte eine konstante Leistung bis ins Ziel.

Gold für Deutschland: Der Männer-Vierer dominiert bei der Coastal-EM in Antalya

Der deutsche Männer-Vierer hat seinen Europameistertitel eindrucksvoll verteidigt. Bei den European Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya siegte das Team um Maiko-Benedikt Remmers, Emil Schmidberger, Lucas Schäfer und Moritz Korthals (Regattaverband Ems-Jade-Weser / Stuttgarter RG / Marburger Ruderverein / Stuttgarter RG), gesteuert von Elisa Trog (Erster Kieler RC), in 23:36,74 Minuten.

Im auffälligen roten Swift-Boot zeigte die Crew eine von Beginn an dominante Vorstellung: kraftvoll am Start, technisch präzise im Mittelabschnitt und mit kontrollierter Souveränität bis ins Ziel. Das deutsche Boot setzte sich früh ab, kontrollierte das Rennen über die gesamte 6-km-Distanz und ließ der Konkurrenz keine Chance. Weder das Team von Galatasaray (Türkei) noch die italienische Crew von S.S. Murcarolo ASD konnten den konstant hohen Rhythmus des deutschen Vierers halten.

Auch das zweite deutsche Boot, die Crew des Hamburger Ruderclubs mit Adrian Klingemann, Marc Danne, Tim Danne und Malte Hein, gesteuert von Carina Hein, zeigte eine solide Leistung und erreichte mit einer Zeit von 26:09,85 Minuten den siebten Platz.

Mit dem erneuten EM-Titel unterstreicht der DRV seine Spitzenposition im europäischen Coastal Rowing. Der Erfolg der Titelverteidiger und die starke Leistung des zweiten Vierers zeigen die gewachsene Breite und Qualität des deutschen Coastal-Teams.

Letztes Rennen des Tages: Kölner Frauen-Doppelzweier stark im Finale

Zum Abschluss des Finaltages bei den European Rowing Coastal Championships 2025 in Antalya stand das Rennen der Club Coastal Women’s Double Sculls (CCW2x) auf dem Programm. Das deutsche Boot vom Kölner Ruderverein mit Annika Steinau und Annika Weber zeigte auf der anspruchsvollen 6-km-Strecke eine starke Leistung und belegte im internationalen Topfeld den vierten Platz.

Mit einer Zeit von 29:23,72 Minuten lag der Kölner Doppelzweier nur knapp zehn Sekunden hinter Monaco, das den dritten Rang erreichte. Der Sieg ging an die Crew der Hollandia Roeiclub (Niederlande) vor dem französischen Duo aus Saint-Malo / Carteret.

Steinau und Weber konnten über den gesamten Rennverlauf den Anschluss an die Spitzengruppe halten und überzeugten mit einer gleichmäßigen, kraftvollen Fahrt in den Küstenwellen vor Antalya. Ein gelungener Abschluss für das deutsche Langstrecken-Team nach intensiven Wettkampftagen und starken Gesamtleistungen in allen Bootsklassen.