Harriet Wappler-Niemeyer vom Ulmer Ruderclub Donau steht zur Wahl des Sporthilfe Start-Up des Jahres 2025

Harriet begann mit 13 Jahren mit dem Rudern – ihre sportliche Laufbahn ist geprägt von zahlreichen Rückschlägen.

Seit ihrer Geburt lebt sie mit chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis, starken Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Ihren gesundheitlichen Tiefpunkt erlebte sie 2020, der in einem drei monatigen Krankenhausaufenthalt gipfelte. Sie vertrug kaum noch Lebensmittel und entwickelte dadurch einen ausgeprägten Nährstoffmangel - insbesondere Proteine fehlten, was ihre Symptome zusätzlich verschärfte.

Der ärztliche Rat lautete: Eiweiß supplementieren. Doch keines der handelsüblichen Produkte war für sie verträglich. Die Erfahrung, dass es keine alltagstaugliche und verträgliche Lösung gab, wurde zum Auslöser für eine eigene Produktidee.

„Purtein - das pure Protein“: ein natürliches Proteinprodukt in handlicher Stickform, frei von künstlichen Zusätzen, gut verträglich und speziell für sensible Körper gemacht.

Alltagstauglich und unkompliziert – zu Hause, im Büro, beim Sport oder unterwegs. Keine Pulverdosen, kein Shaker, kein überzogenes Bodybuilding-Versprechen – sondern eine funktionale Lösung für echte Bedürfnisse. Ein ehrlicher Gegenentwurf zur oft inszenierten Welt der Sporternährung.

Mittlerweile ist Harriet Teil der deutschen Ruder-Nationalmannschaft. Im vergangenen Jahr war sie bereits Teil der A-Nationalmannschaft und errang bei der U23-Weltmeisterschaft im Achter die Bronzemedaille.

Im Januar hätte ihr Umzug an den Frauen-Bundesstützpunkt nach Berlin folgen sollen – doch dann kam der nächste Rückschlag: Aufgrund einer chronischen Handgelenksverletzung musste sie operiert werden und kann aufgrund dessen in dieser Saison nicht selbst an den Start gehen. Die Verletzung ist inzwischen gut verheilt – doch der Wiederaufbau braucht Zeit.

Trotz allem hat Harriet ihren großen Traum unbeirrt weiterverfolgt: die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

In der aktuellen Regattapause fließt ihre Energie in das Training und den Aufbau ihres Start-ups.

Mit ihrem Projekt übernimmt sie Verantwortung – nicht nur für ihre eigene Gesundheit, sondern auch für viele andere:

Mehr als jeder fünfte ältere Mensch in Europa nimmt nicht einmal die empfohlene Mindestmenge an Protein zu sich (0,8 g/kg Körpergewicht). Besonders sportlich aktive oder gesundheitlich belastete Menschen haben einen noch höheren Bedarf – der oft unbemerkt bleibt.

Nun steht Harriet mit „Purtein - dem puren Protein“ zur Wahl des „Sporthilfe Start-Up des Jahres 2025“.

Die Online-Abstimmung läuft vom 30.06. bis 06.07.2025 unter: sporthilfe.de/startupdesjahres

Stimmt gerne für Harriet ab, jede Stimme zählt!