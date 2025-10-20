Hartmut Buschbacher in die Hall of Fame von USRowing aufgenommen

Der frühere deutsche Cheftrainer Hartmut Buschbacher ist in die Hall of Fame von USRowing aufgenommen worden. Der amerikanische Ruderverband würdigt damit Persönlichkeiten, die den Rudersport in den USA über viele Jahre geprägt und weiterentwickelt haben.

Buschbacher, 1958 in Elsterwerda geboren, war in den 1980er-Jahren Trainer der Frauen-Nationalmannschaft der DDR. Als Mitglied des Trainerteams feierte er mit dem DDR-Frauenachter bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul den Gewinn der Goldmedaille – ein erster Höhepunkt seiner Trainerkarriere.

Nach der Wiedervereinigung wechselte Buschbacher in die USA und arbeitete dort von 1991 bis 2000 in verschiedenen Trainerfunktionen, unter anderem als leitender Coach der US-Frauennationalmannschaft. Unter seiner Verantwortung feierte das US-Team in den 1990er-Jahren zahlreiche internationale Erfolge und prägte eine Generation von Athletinnen.

Ein besonderer Moment seiner Laufbahn war die Weltmeisterschaft 1995 in Tampere, Finnland, für die Buschbacher mit der Aufnahme in die Hall of Fame geehrt wurde: „Gold im Frauenachter, also die Weltmeisterschaft 1995, war etwas Besonderes, vor allem nachdem wir unser Ziel, auf unserer Heimstrecke in Indianapolis ein Jahr vorher zu gewinnen, nicht erreicht hatten. 1993 und 1994 konnten wir Silber gewinnen, dann Gold.



Das Team war großartig und hat mit den schwierigen, windigen Bedingungen hervorragend umgegangen. Es war auch ein besonderes Jahr, in dem die US-Frauen vier Gold- und eine Silbermedaille gewannen (Leichtgewichts-Zweier und -Vierer ohne, Frauen-Vierer ohne und Frauen-Achter sowie Silber im Frauen-Zweier). Ich weiß die Aufnahme in die „Hall of Fame“ sehr zu schätzen.“

Nach seiner Zeit in den USA war Buschbacher unter anderem für den chinesischen Ruderverband tätig und kehrte 2008 als Cheftrainer zum Deutschen Ruderverband zurück, wo er bis 2012 die sportliche Entwicklung der Nationalmannschaften leitete und mit zwei Goldmedaillen im Männer-Doppelvierer und Männer-Achter sehr erfolgreich abschloss.

Mit der Aufnahme in die USRowing Hall of Fame – Class of 2025 wird Hartmut Buschbacher in eine Reihe mit den prägenden Trainern des internationalen Rudersports gestellt.