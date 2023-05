Helmut Griep posthum gewürdigt

Mit der Aufnahme in das Ehrenportal des niedersächsischen Sports wurde das langjährige Engagement unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden Helmut Griep am 13. Mai gewürdigt und dabei ausdrücklich auch sein Interesse an historischen Themen des Rudersports benannt. Die Urkunde nahm Dag Danzglock entgegen, der als Ehrenmitglied den DRV vor Ort vertrat, da zeitgleich das Präsidium in Duisburg am Rande der Internationalen Wedau-Regatta tagte.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte das Niedersächsische Institut für Sportgeschichte mit den Ehrungen einige Jahre aussetzen müssen. In der Feierstunde im LSB Niedersachsen wurden daher 14 Sportlerinnen und Sportler, darunter die Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld und der Fußballprofi Peer Mertesacker, fünf Persönlichkeiten des Sports und sechs Vereine in das Portal aufgenommen.

„Es ist schade, dass Helmut Griep die Ehrung nicht mehr erleben konnte“, so DRV-Vorsitzender Moritz Petri. „Er hat sie verdient und hätte sich sicher sehr gefreut“.