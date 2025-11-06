Herausragender WM-Auftakt: Senioren bestätigen EM-Form – Moritz Wolff mit Bestzeit

Die deutschen Seniorinnen und Senioren starteten mit starken Leistungen in die Weltmeisterschaft. Alle vier Boote der deutschen Coastal-Nationalmannschaft präsentierten sich mit herausragenden Leistungen in den Time Trials. Alle landeten unter den Top 8 und damit direkt weiter ohne "Umweg" im Time Trial II. Beim CMix4x+ hatten nur 14 Boote gemeldet, daher gibt es hier kein Time Trial 2, sondern die ersten beiden sind direkt im Viertelfinale und der Rest rudert am Samstag die restlichen 6 Plätze mit KO-Rennen aus. Deutschland startet gegen Irland hier. Platz 1, 2, 4 und 7 in den Vorentscheidungen im Kampf gegen die Uhr zeigen die Leistungsstärke.



Bundestrainer Adrian Bretting war sich entsprechend zufrieden: "Wir hatten heute vier Rennen bei den Seniorinnen und Senioren, und ich muss sagen – ich bin absolut zufrieden. Kann ich gar nicht anders sagen, auch wenn natürlich nicht alles perfekt gelaufen ist. Auch der Vierer ist mit dem siebten Platz sehr gut dabei. Das ist im Beach Sprint nun mal so. Wichtig ist, dass wir unsere Schwachstellen erkennen und daraus lernen, und genau das haben wir heute getan.

Die Europameisterschaft liegt uns noch gut im Gedächtnis – da sind wir ebenfalls stark gestartet, mussten dann aber feststellen, dass sich kleine Fehler schnell summieren. Morgen ist für uns Seniorinnen und Senioren ein Ruhetag. Am Samstag liegt dann der volle Fokus auf den Achtelfinals – und unser klares Ziel ist der Einzug in die Top Acht. Ab dann gilt ohnehin nur noch Visier runter und Vollgas. Wir wollen am Sonntag in der Sportschau beziehungsweise im Sportschau-Livestream zu sehen sein, das ist Motivation genug.

Das Team arbeitet super zusammen – von Athletinnen und Athleten über das Betreuerteam bis hin zu den Physios. Jetzt heißt es: runterkommen, morgen kurz durchschnaufen und am Samstag mit Energie und Konzentration wieder angreifen.“



Rennberichte:



Moritz Wolff (Berliner RC) setzte im Männer-Einer (CM1x) ein Ausrufezeichen: Mit einer Zeit von 2:30,93 Minuten gewann er sein Time Trial und ließ sogar den amtierenden Weltmeister Chris Bak (USA) sowie Henley-Sieger Finlay Hamill (Neuseeland) hinter sich. Ein perfekter Auftakt für den Berliner, der nach der EM in Antalya „noch eine Rechnung offen“ hatte, wie Bundestrainer Bretting betonte.

Im Frauen-Einer (CW1x) zeigte Julia Tertünte (RV Münster) eine ebenso starke Vorstellung. Sie belegte Platz zwei hinter Legende Emma Twigg (Neuseeland) und bestätigte damit ihre hervorragende Form. Mit präzisen Bojenmanövern und hoher Schlagzahl auf dem Rückweg zur Ziellinie blieb sie nur knapp hinter der Bestzeit.

Der Mixed-Vierer mit Steuerfrau (CMix4x+) um Moritz Korthals (Stuttgarter RG), Laura Brenker, Anne Kistenpfennig (beide Mainzer RV), Leander Spalek (Frankfurter RG Germania) und Steuerfrau Jette Hansen (Der Hamburger und Germania RC) belegte Rang sieben. Besonders bemerkenswert: Hansen startete trotz einer schmerzhaften Kapselverletzung am Fuß und führte das Boot sicher über den Kurs. Der Vierer verpasste damit zwar den direkten Sprung ins Viertelfinale, geht aber mit Zuversicht in die Repechages.

Zum Abschluss des Tages zeigten Franz Werner und Sophie Leupold (beide Pirnaer RV) im Mixed-Doppelzweier (CMix2x) eine kämpferische Leistung und belegten Platz vier. Trotz eines Navigationsfehlers an der zweiten Boje blieb das Duo mit einem Rückstand von nur 2,5 Sekunden auf die Weltmeister aus Litauen klar in Schlagdistanz zur Weltspitze.