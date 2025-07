Herdlitschke wird Bundesstützpunkttrainer Magdeburg

Andreas Herdlitschke wird ab dem 1.11.2025 die sportfachliche Leitung am Bundesstützpunkt Magdeburg übernehmen. Mit seiner außerordentlichen Erfahrung, insbesondere im U23-Bereich, wird Andreas künftig beitragen, junge Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in die Weltspitze zu unterstützen. Der Bundesstützpunkt Magdeburg ist eine der tragenden Säulen im System des langfristigen Leistungsaufbaus für den Deutschen Ruderverband. Gemeinsam mit dem Landesruderverband, dem Landessportbund und dem Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt wird der Deutsche Ruderverband an der Standortentwicklung weiterarbeiten.

Erfolge

In seiner über 30-jährigen Trainerlaufbahn feierte Andreas Herdlitschke mit seinen Schützlingen zahlreiche internationale Erfolge. So gewann der von ihm betreute U23-Frauen-Doppelvierer im Jahr 2020 den Europameistertitel , bei den U23-Weltmeisterschaften 2019 und 2021 jeweils die Silbermedaille sowie 2022 die Bronzemedaille.

Auch im Erwachsenenbereich war Herdlitschke äußerst erfolgreich: Der deutsche Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen unter seiner Leitung errang bei den Europameisterschaften 2015 in Posen und 2016 in Brandenburg jeweils die Silbermedaille . Im Anschluss qualifizierte sich dieses Boot auch für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro . Bereits früher in seiner Karriere führte Herdlitschke unter anderem 2008 einen deutschen Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann zu U23-WM-Silber und 2010 einen Junioren-Zweier ohne Steuermann zu WM-Silber. 2009 gewann Felix Bach unter seiner Betreuung den WM-Titel im Junioren-Einer.

Als Aktiver kann Andreas Herdlitschke ebenfalls auf beachtliche Erfolge zurückblicken: Ab 1974 startete er selbst im Leistungssport und gewann insgesamt vier DDR-Meistertitel . Für seine Verdienste als Trainer erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Ehrennadel des Landessportbundes Brandenburg im Jahr 2006 und die Ehrennadel in Silber des Landesruderverbandes 2010 . Mit dieser beeindruckenden Erfolgsbilanz und seiner langjährigen Erfahrung ist Andreas Herdlitschke bestens gerüstet, um am Bundesstützpunkt Magdeburg die nächste Generation von Spitzensportlerinnen und -sportlern zu formen.