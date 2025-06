Höhepunkt im Nachwuchs-Rudern: Die DJM 2025 in Köln

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Startschuss steht kurz bevor: Vom 19. bis 22. Juni 2025 wird der Fühlinger See in Köln zum Zentrum des deutschen Nachwuchs-Rudersports. Zur Deutschen Jugendmeisterschaft U17/U23 werden erneut rund 1248 Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland erwartet – mit dem Ziel, sich einen Platz ganz oben auf dem Siegerpodest zu sichern.



Austragungsort ist in diesem Jahr wieder die traditionsreiche Regattastrecke am Fühlinger See, die mit ihrer sieben Bahnen breiten Strecke und der bewährten Infrastruktur optimale Bedingungen für hochklassige Rennen bietet. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Kölner Regatta-Verband, der sich durch langjährige Erfahrung bei nationalen und internationalen Events auszeichnet.



Die ersten Vorläufe beginnen am Donnerstagmorgen, gefolgt von spannenden Zwischen- und Hoffnungsläufen bis Freitag. Am Samstag fällt dann die Entscheidung in den A-Finals der U23-Ruderinnen und -Ruderer, wenn es um die begehrten Meistertitel geht. Für die Juniorinnen und Junioren geht es dann am Sonntag um die Titel.



Insgesamt treten über 197 Rudervereine aus dem gesamten Bundesgebiet an – von traditionsreichen Großvereinen bis hin zu kleinen Clubs mit ehrgeizigen Talenten. Die Vielfalt der Teilnehmenden und die Leistungsdichte lassen spannende Rennen in allen Alters- und Bootsklassen erwarten.



Neben dem sportlichen Geschehen dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf ein vielseitiges Rahmenprogramm freuen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt – zahlreiche Stände bieten kulinarische Angebote. Ab Freitagnachmittag eröffnet auch die DRJ ihren Stand.



Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat wie gewohnt die Möglichkeit, die Rennen im Livestream auf Sportdeutschland.tv zu verfolgen.



Die Links zu den Livestreams sind tagesaktuell auf rudern.de und direkt unter folgenden Terminen abrufbar:

• Donnerstag, 19.06.25, ab 08:15 Uhr

• Freitag, 20.06.25, ab 08:15 Uhr

• Samstag, 21.06.25, ab 08:45 Uhr

• Sonntag, 22.06.25, ab 08:45 Uhr



Die DJM 2024 in Köln verspricht vier Tage voller Emotionen, Leidenschaft und Spitzenleistungen – ein echtes Highlight im Ruderkalender!