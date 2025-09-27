iGarden kooperiert mit dem Deutschen Ruderverband - Vereinbarung unterzeichnet in Shanghai

iGarden, die visionäre Marke für stilvolles Leben im Freien, feierte ihr Debüt auf der internationalen Sportbühne bei den Ruder-Weltmeisterschaften 2025 in Shanghai. Im Rahmen eines Partnerschafts-Launch-Events unterzeichnete iGarden offiziell ein wegweisendes Abkommen mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) und wird dessen offizieller Technologie-Pool-Partner. Dieser Meilenstein markiert ein neues Kapitel in der globalen Entwicklung von iGarden und unterstreicht das Engagement der Marke, Spitzensport mit modernster Innovation zu unterstützen.

Unterstützung der Athleten durch smarte Outdoor-Technologie

Im Rahmen der Partnerschaft stellt iGarden dem DRV den iGarden Swim Jet P Series, den iGarden Pool Cleaner K Pro 150 sowie die iGarden Inverter-Plus Entfeuchter zur Verfügung – zur Steigerung der Trainingseffizienz und der optimalen Vorbereitung der Athleten. Alle Mitglieder des DRV erhalten zudem exklusive Vorteile, darunter 20 % Rabatt auf das gesamte Produktsortiment von iGarden.

Die Zusammenarbeit umfasst neben der Produktunterstützung auch Wettkampf-Support, Athletenförderung, Nachwuchsarbeit und Nachhaltigkeit: von der Bereitstellung umweltfreundlicher Anlagen und intelligenter Trainingsumgebungen über die Förderung der Jugend bis hin zur Entwicklung neuer Talente und der Weiterentwicklung des Ruderns als Modell für nachhaltigen Sport. Gemeinsam wollen iGarden und der DRV sportliche Exzellenz fördern, Training verbessern und weltweit smarteres, nachhaltigeres Leben im Freien inspirieren.

Die feierliche Vertragsunterzeichnung fand während der Weltmeisterschaften in Shanghai statt – im Beisein von Vertretern beider Organisationen sowie chinesischer und deutscher Medien.

Wind Gong, Chief Marketing Officer von iGarden, erklärte:

„Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Mission, sowohl Spitzensportler als auch Familien zu unterstützen. Wir gratulieren den Athletinnen und Athleten des Deutschen Ruderverbandes zu ihrer herausragenden Leistung bei den Weltmeisterschaften. Durch die Verbindung intelligenter Technologie mit menschengerechtem Design können wir Trainingsumgebungen verbessern und zugleich smartere, grünere Outdoor-Lebensstile weltweit inspirieren.“

Alexander Kersten, Vorstandsvorsitzender des DRV, ergänzte:

„Rudern und iGarden teilen Werte wie Disziplin, Innovation, Exzellenz und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur. Durch die Verbindung von Sport mit iGardens Vision eines intelligenten Outdoor-Lifestyles schaffen wir Erlebnisse, die Menschen am und im Wasser zusammenbringen.“

Präsentation von Smart Outdoor Living bei den Weltmeisterschaften

Neben der Unterzeichnung präsentierte iGarden auf den Weltmeisterschaften einen interaktiven Stand, an dem Athleten, Trainer und Besucher das Portfolio an smarten Pool- und Outdoor-Lösungen kennenlernen konnten. Auch Mitglieder des DRV besuchten den Stand, um sich über die Innovationen von iGarden zu informieren und so die Rolle der Marke als Partner für Spitzentraining und alltäglichen Genuss zu unterstreichen.

Gezeigt wurde das gesamte Produktsortiment von iGarden – von Poolpumpen und Wärmepumpen über Entfeuchter, Poolreiniger und Gegenstromanlagen bis hin zu Rasenmähern. Besonders drei Produkte stachen hervor:

iGarden Pool Cleaner K Pro – Always On. Always Joy.

Mit 15 Stunden Laufzeit, Turbo-200 %-Saugkraft und intelligenter 3D-„S“-Routenführung hält der K Pro 150 Pools wettkampftauglich – steuerbar ganz einfach per App.

iGarden Swim Jet P Series – Always Waving. Always Fun.

Mit Strömungen bis zu 4 m/s, breiter Wellenabdeckung und fünf Modi verwandelt die P Series Pools in vielseitige Trainings-, Erholungs- und Spaßräume.

iGarden Lawn Mower L Series / L AWD Series – Always Boundless. Always Relax.

Ausgestattet mit Smart LiDAR + KI-Vision sowie Allradantrieb meistert die L AWD Serie Steigungen bis 35° und läuft bis zu 8 Stunden – für mühelose Rasenpflege im modernen Garten.

Ausbau internationaler Sportkooperationen

Die Partnerschaft mit dem DRV ist Teil von iGardens breiterem Engagement im internationalen Sport. Bereits Anfang des Jahres ging das Unternehmen eine strategische Kooperation mit US Artistic Swimming (USAAS) ein. Beide Partnerschaften zeigen, wie iGarden sportliche Spitzenleistungen unterstützt und seine intelligenten Outdoor-Innovationen von den Elite-Arenen in den Alltag bringt – im Einklang mit der Mission, Familien weltweit mit nachhaltigen, intelligenten Lösungen zu stärken.



Über iGarden

Als innovative Submarke der Fairland Group bringt iGarden Familien weltweit Freude und stilvolles Leben im Freien. Durch die Kombination von eco-smart Technologie und anspruchsvollem Design gestaltet iGarden Außenbereiche, die lebendig, mühelos und inspirierend wirken. Das sorgfältig kuratierte Sortiment – von Poolreinigern und Pumpen über Gegenstromanlagen bis hin zu Rasenmähern – ist darauf ausgelegt, den Alltag leiser, nachhaltiger und schöner zu machen.

Mit iGarden wird Outdoor-Leben zu einem Gefühl – von Leichtigkeit, Verbundenheit und Alltäglicher Kunst in Bewegung.

Always joyful. Always inspiring. Always sustainable.