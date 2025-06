In stillem Gedenken an Klaus Korge

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Vereinskameraden und Ehrenmitglied Klaus Korge, der am Samstag, den 24. Mai, in seinem 87. Lebensjahr überraschend verstorben ist.

Klaus war über viele Jahrzehnte eine tragende Säule und Motor des Ruderclubs Westfalen Herdecke. In vielfältigen Rollen – als Sportler, engagiertes Vorstandsmitglied, leidenschaftlicher Trainer und stets hilfsbereiter Begleiter – hat er unseren Verein entscheidend mitgestaltet und geprägt. Sein unermüdlicher Einsatz, seine Verlässlichkeit und sein Herzblut für den Club waren beispielhaft.

Klaus hat Anfang der 70er Jahre die Kinder- und Jugendarbeit im RWH neu belebt, eine große leistungsstarke Jugendabteilung aufgebaut und so mit Hilfe des Trainers Klaus Pieper die Grundlage für die späteren großen Erfolge insbesondere von Sonja Petri, Matthias Mellinghaus, seinen eigenen Kindern und vielen anderen, gelegt.

Dies hinderte ihn nicht daran, mit dem ihm eigenen Ehrgeiz eigene sportliche Ambitionen zu pflegen, so waren regelmäßige Teilnahmen am Head of the River Race und dann später insbesondere bei den FISA-World-Masters Regatten Pflicht, bei denen er viele Siege für den RWH, insbesondere mit seinem langjährigen Partner im Doppelzweier, Engelbert Kaiser, gewinnen konnte.

Auch der Skilanglauf hatte es ihm angetan, diverse Volksläufe wie WASA-, Birkebeiner- und König-Ludwig-Lauf wurden mit verschiedenen Vereinskameraden erfolgreich absolviert.

Parallel dazu hat er in jungen Jahren begonnen erfolgreich ein Bauunternehmen aufzubauen, das in der Stadt Herdecke an vielen Stellen seine Spuren hinterlassen hat. Als Handwerksmeister und Diplom- Restaurator lag ihm die Instandsetzung historischer Gebäude am Herzen, so dass etliche Fachwerkhäuser von ihm erworben und neu aufgebaut worden sind. Einige Kameraden wohnen auch in von ihm errichteten Häusern.

Klaus war trotz seiner 86 Jahre nie im Ruhestand, sondern immer im anstrengenden Unruhestand, um etwas Positives zu bewegen. So war er auch in den letzten Jahren mit ganzer Kraft dabei, vor allem bei allen anfallenden Bauprojekten. Der Ausbau der Dachgeschoßwohnungen, die energetische Ertüchtigung mit einer Photovoltaikanlage und viele kleinere An- oder Umbauten wurden von ihm mit großem Engagement zuverlässig erledigt. Auch damit wird er uns allen in Erinnerung bleiben.

Darüber hinaus blieb Klaus bis zuletzt ein begeisterter Unterstützer unseres Sports. Noch heute war er regelmäßig bei Regatten der Junioren und Senioren, auch international, anwesend, fieberte von der Tribüne aus mit und freute sich über jeden Erfolg. Seine Präsenz, seine Ermutigung und sein aufrichtiger Stolz auf „seinen“ Club werden uns sehr fehlen.

Als Ehrenmitglied genoss Klaus unseren höchsten Respekt und unsere größte Anerkennung. Wir verlieren nicht nur ein hoch engagiertes Vereinsmitglied, sondern vor allem einen geschätzten Freund, Ruderer und Menschen.

Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner Frau Leni, seiner Familie und seinen Angehörigen.

Lieber Klaus, danke für alles, was du für den Ruderclub Herdecke getan hast. Du wirst uns fehlen – auf dem Wasser, an Land und in unseren Herzen und wir werden dir stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand und die Mitglieder des Ruderclubs Herdecke

ps.: Eine Gedenkfeier findet am 21. Juni um 17:00 im Ruderclub Westfalen Herdecke statt. Ein Hinweis über die Teilnahme an kk@korge.de wäre nett. Die Traueradresse ist: Helene Korge, Heimweg 25, 58313 Herdecke / Ruhr