Indoor-Rower-Instructor – Die Module von Concept2 und dem Deutschen Ruderverband

Indoor Rowing gewinnt immer mehr an Bedeutung, deshalb möchten viele Menschen mehr darüber erfahren. Aus diesem Grund freuen sich Concept2 und der Deutsche Ruderverband (DRV), ihre neuesten Schulungsmodule für den Indoor Rower Instructor anzukündigen. Diese Kurse sind darauf ausgerichtet, sowohl erfahrene Trainer:innen, als auch Einsteiger:innen in diesem Bereich zu unterstützen. Sie vermitteln das erforderliche Wissen, um ihre Teamkolleg:innen oder einfach sich selbst optimal betreuen und motivieren zu können. Zur Auswahl gibt es drei Module. Um das Zertifikat des Indoor Rowing Instructors zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwei Module belegen.

Modul 1: Basics – Der Starterkurs

Das erste Modul, das am 23. März 2024 in Frankfurt am Main startet, konzentriert sich auf die Grundlagen des Indoor-Rowings. Interessierte haben hier die Möglichkeit, von renommierten Experten wie Anna Mühle (Ergometer Weltmeisterin), Marcel Hacker (5-facher Olympiateilnehmer und Ruder-Weltmeister) und anderen zu lernen. Die Themen reichen von der richtigen Rudertechnik, über effektive Trainingsplanung, bis hin zur Nutzung des Performance Monitors PM5 von Concept2.

Modul 2: Training – Next Level

Für diejenigen, die bereits Modul 1 abgeschlossen haben oder die Grundkenntnisse des Ergometerruderns anderweitig erlangt haben, diese aber noch vertiefen möchten, bietet das Modul 2 die perfekte Gelegenheit. Am 16. März 2024 können die Teilnehmenden in der „Fitness- und Gesundheitsakademie RM Balance“ in Blankenburg, unter der Anleitung von Marcel Hacker, ihre Fähigkeiten auf die nächste Stufe bringen. Themen wie Rudertechnik mit Videoanalyse, Herzfrequenztraining und Wettkampfvorbereitung stehen hier im Fokus.

Modul 3: Coaching – Bald verfügbar

Das dritte Modul befindet sich derzeit in Vorbereitung und wird schon bald angeboten. Es wird darauf abzielen, die Coaching-Fähigkeiten der Teilnehmer:innen weiter zu verbessern und ihnen zusätzliche Werkzeuge für ihre Trainingspraxis an die Hand zu geben.

Die Anmeldung für alle Module erfolgt über die DRV-Verwaltungssoftware SAMS. Auch ohne Mitgliedschaft in einem Ruderverein sind Interessierte herzlich eingeladen, sich anzumelden. Weitere Informationen zur Anmeldung und den Modulen finden sich hier.