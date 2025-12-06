Indoor Rower Instructor Kurse 2026

Concept2 und Deutscher Ruderverband laden ein zum Kompaktkurs Indoor Rower Instructor

Auf vielfachen Wunsch bieten wir 2026 die bisherigen Module 1–3 als Kompaktkurs an einem Wochenende an.

Die Kompaktkurse werden geleitet vom Marcel Hacker, 5-facher Olympiateilnehmer und Ruder-Weltmeister. Mt Anna Mühle, Ergometer Weltmeisterin, und Ivan Saric, ehemaliger Nationalmannschaftsruderer, stehen weitere qualifizierte Referenten zur Verfügung. Weitere Angebote für 2026 sind in Vorbereitung, wie zum Beispiel ein Tageskurs in Frankfurt am Main.

Der Kurs richtet sich an Trainer, die wissen wollen, wie Indoor Rowing sinnvoll vermittelt wird sowie an alle, die ihre Rudertechnik verbessern und ihr Wissen übers Indoor Rowing vertiefen möchten.

Inhalte für den Kompaktkurs:

Rudertechnik, Techniktraining

Trainingsplanung beim Indoor Rowing

Performance Monitor PM5 richtig nutzen sowie Pflege der Rudergeräte von Concept2

Trainingsplanung und Mehrwochenplan erarbeiten

gemeinsames Gruppentraining – rudern mit und nach Musik

Gruppentrainings erarbeiten und in der Praxis anleiten

Herzfrequenz im Training und Herzfrequenzsensorik

Termine – jeweils samstags, 09.00–19 Uhr und sonntags, 9.00–14.00 Uhr (15 LE) in Blankenburg (Harz), die Anmeldung erfolgt ausschließlich in SAMS:

10.–11.01.2026: Blankenburg (Harz)

21.–22.03.2026: Blankenburg (Harz)

26.–27.09.2026: Blankenburg (Harz)

31.10.–01.11.2026: Blankenburg (Harz)

12.–13.12.2026: Blankenburg (Harz)

Weitere Informationen unter www.rudern.de/indoor-rower-instructor.