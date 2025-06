Internationaler Spitzensport bei der 113. Gießener Pfingstregatta

Auch in diesem Jahr zieht die Gießener Pfingstregatta wieder Ruderinnen und Ruderer aus ganz Deutschland und auch der Schweiz zum Wettkampf auf die traditionsreiche Regattastrecke an der Lahn. An drei Regattatagen bietet die 113. Auflage der Gießener Pfingstregatta eine in der deutschen Regattalandschaft einmalige Kombination aus Spitzensport und Vereinssport, bei der auch der Olympiateilnehmer und amtierende Deutsche Meister im Männer-Einer Marc Weber (RuS Steinmühle) an den Start geht. Die Naturstrecke mit nur drei Bahnen hat auch durch das Gießener Publikum auf dem Rübsamen-Steg und im Zielbereich ihren eigenen Reiz. Zum Pfingstwochenende machen sich Ruderinnen und Ruderer von Hamburg bis Zürich auf den Weg an die Lahn, um die einmalige Regattastimmung zu erleben. Die drei Gießener Rudervereine präsentieren sich dem heimischen Publikum dabei sowohl mit dem Sparkasse Gießen-Achter aus der Ruder-Bundesliga als auch mit zahlreichen Mannschaften aus dem Nachwuchs- und wettkampforientierten Freizeitbereich, der auch im Rudern immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Die überregionale Attraktivität der Gießener Pfingstregatta zeigt sich an der hohen Zahl der Meldungen in den Traditionsrennen, die nicht nur im Lahn-Pokal, sondern auch im Zweier, Vierer und Achter Vorläufe erforderlich macht. Mit acht Meldungen übertrifft das Meldeergebnis im Mixed-Achter der offenen Leistungsklasse alle Erwartungen der Regattaleitung. „Ob die hohe Teilnehmerzahl damit zusammenhängt, dass diese Bootklasse zukünftig ins Olympiaprogramm aufgenommen wird, ist eher fraglich“, schmunzelt der Vorsitzende des Regattavereins Hartmut Sorg. „Jedenfalls hat auch Marc Weber, der in Paris Deutschland im Männer-Doppelzweier vertreten hat, für die Pfingstregatta in dieser neuen olympischen Bootsklasse gemeldet“.

Eigentlich wollte Marc Weber nach Olympia sportlich etwas kürzertreten und seine Masterarbeit schreiben. Trotz reduziertem Trainingsumfang gewann er kürzlich die Deutsche Meisterschaft im Männer-Einer und wurde daraufhin vom Deutschen Ruderverband für die Europameisterschaft in Plovdiv/Bulgarien nominiert, bei der er im Vorlauf den bei Olympia viertplatzierten Belgier Tim Brys besiegte und im Endlauf gegen den Olympiasieger von Tokio, den Griechen Ntouskos, und den Olympiazweiten von Paris, den Weißrussen Zalaty, antreten musste. Hier verpasste er mit denkbar knappem Rückstand von 28 Hundertstel die Bronzemedaille und wurde Vierter. Trotz seines vollen Programms lässt sich Marc Weber die Gießener Pfingstregatta nicht entgehen. Er will seinen Titel im Lahn-Pokal verteidigen und geht darüber hinaus neben dem Mixed-Achter auch im Doppelzweier, Doppelvierer und im ungesteuerten Riemenvierer an den Start.

Im Sprint-Cup der Sparkasse Gießen (jeweils zur Mittagszeit am Sonntag und Montag) sind aufgrund der kurzen Strecke über 350 m spektakuläre Rennen mit hohen Schlagzahlen und engen Zieleinläufen zu erwarten. Hier trifft am Pfingstsonntag das Team des Gießen-Achters unter anderem auf die Überraschungsmannschaft des ersten Renntags der Ruder-Bundesliga, den Mainzer Achter. Am Pfingstmontag wird der Sprint-Cup in der Bootsklasse Doppelvierer ausgetragen. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern zählen hier die einheimischen Ruderinnen und Ruderer der Gießener Rudervereine zum Favoritenkreis.

Die nicht nur aufgrund ihrer historischen Bedeutung beeindruckenden Siegerpokale werden am Pfingstsonntag und Pfingstmontag am Siegersteg ausgestellt. Aus der Nähe kann man auch die Gravuren der Siegermannschaften seit zum Teil über 70 Jahren lesen. Übergeben werden die Pokale von Vertretern des Sportkreises Gießen und der lokalen Prominenz. Neben Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich, Landrätin Anita Schneider, Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher und Vertretern der Fraktionen des Stadtparlaments haben sich auch der Bundestagsabgeordnete Frederik Bouffier sowie die Landtagsabgeordneten Katrin Schleenbecker, Nina Heidt-Sommer und Michelle Kraft angekündigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten bei der Pfingstregatta also nicht nur sportliche Leistungen, sondern auch Interviews mit der Prominenz am Siegersteg.

Für den Nachwuchs der drei Gießener Rudervereine sowie der benachbarten hessischen Vereine ist die Gießener Pfingstregatta oft die erste Gelegenheit, sich in einem sportlichen Wettkampf mit Gleichaltrigen zu messen. Die sog. Kinderrennen umfassen die Alterskategorien unter 15 Jahren, die Altersklasse der Junioren teilt sich in die B-Junioren (U17) und die A-Junioren (U19). Auch die höheren Altersklassen, bei denen ein Mindestdurchschnittsalter gilt, sind im Rennprogramm vertreten. Die Rennen in diesen sog. „Masters-Klassen“ sind häufig hart umkämpft und daher für die Zuschauerrinnen und Zuschauer besonders interessant. Einige der in Gießen gemeldeten Mastersruderer werden dieses Jahr auch bei der Euro Masters Regatta in Bled/Slowenien und der World Rowing Masters Regatta in Banyoles/Spanien an den Start gehen.

Wie in den Jahren zuvor wird die DLRG Gießen auch in diesem Jahr wieder für die Sicherheit auf dem Wasser und an Land sorgen.

Die 113. Auflage der Gießener Pfingstregatta bietet Spitzensport mit Olympiateilnehmern und Deutschen Meistern und darüber hinaus eine einzigartige Stimmung im Zielbereich. Das Volksfest an der Lahn ist auch für Nicht-Ruderbegeisterte immer einen Besuch wert!