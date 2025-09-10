Jetzt abstimmen: Ruder-Weltmeister Mads Schmied für „Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2025“ nominiert

Große Ehre für Ruderer Mads Schmied: Der 18-Jährige aus Rückersdorf in Mittelfranken, der für den Potsdamer RC startet, ist nach seinem Junioren-Weltmeistertitel im Einer für die Wahl zum Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2025 nominiert. Gemeinsam mit vier weiteren Nachwuchsathletinnen und -athleten steht er bis Dienstag, 16. September, 23:59 Uhr, in einer öffentlichen Online-Abstimmung zur Wahl.



Abstimmen können alle Sportfans unter: www.juniorsportler-des-jahres.de



Ruderfamilie aufgerufen, Mads zu unterstützen

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ruft alle Ruderinnen und Ruderer, Vereine und Förderer auf, Mads ihre Stimme zu geben. Sein herausragender Erfolg bei der Junioren-Weltmeisterschaft hat eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial im deutschen Rudern steckt. Mit der Unterstützung der Ruderfamilie soll er nun auch bei dieser wichtigen Wahl den entscheidenden Rückhalt erfahren.

Preisverleihung in Düsseldorf

Die Siegerin oder der Sieger wird am 18. September 2025 im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf geehrt. Die Auszeichnung gilt als eine der renommiertesten Nachwuchsehrungen im deutschen Sport – viele spätere Weltstars wie Michael Groß, Franziska van Almsick, Timo Boll oder Laura Dahlmeier standen in der Vergangenheit auf dieser Bühne.



DRV-Vorstand Leistungssport Robert Sens:

„Mads Schmied hat mit seinem WM-Titel im Einer die ganze Ruderfamilie begeistert. Wir sind stolz auf seine Leistung und möchten ihn geschlossen dabei unterstützen, nun auch Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2025 zu werden. Jede Stimme zählt – bitte stimmt ab!“