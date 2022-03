Jubiläums-Ergo-Challenge mit Teilnehmerrekord

Der zehnte Durchgang der Deutschen Schüler-Ergometer-Challenge (DSEC) im Februar über 1000 Meter endete mit einem neuen Teilnehmerrekord. 686 Sportler*innen – darunter 356 Kinder – aus bundesweit 55 Vereinen bzw. Schulen nahmen an dem Wettkampf teil. Es ging im Norden vom Domschulruderclub Schleswig an der Schlei bis südlich zum TSV Herrsching am Ammersee und westlich vom RV Zell an der Mosel bis zum Pirnaer RV an der Elbe. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 98 Aktiven bei den Jungen des Jahrganges 2010. Die meisten Aktiven kamen vom Ratsgymnasium Osnabrück (96), gefolgt vom RV Zell/Mosel (43), dem WSV Mühlheim/Ruhr (41) und dem RV Humboldtschule Hannover (38). Erfolgreichster Verein war – wie im Januar - der LRV Mecklenburg-Vorpommern (9 erste, 5 zweite Plätze und 1 dritter Platz), vor dem Pirnaer RV (5/1/1) und dem Bessel RC Minden (3/4/4).

Schnellster aller Starter war Christian Vennemann (Osnabrücker RV, 2:53,30min). Schnellste Frau war Ronja Reiners (Hannoverscher RC, 3:27,20min). Bei den Para-Ruderern siegten Ferike-Marie Treder (Berliner RC Hevella, 4:22,50min) und Maximilian „Rudi“ Kunze (BRC Hevella, 3:39,50min). Schnellste Juniorin war Fleur Wohlschläger (Ratsgymnasium Osnabrück, 3:28,40min), schnellster Junior war Nick Häusler (LRV MV). Die besten Zeiten bei den Kindern erreichten Franziska Berg (Bessel RC, 3:44,20min), Tilmann Sehrer (Pirnaer RV, 3:14,90min) und bei den Para-Mädchen Linea Breinbauer (Mainzer RV, 5:13,00min). Es kamen insgesamt 62 Achterteams in die Wertung. Die vier Siege (Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren) gingen an den LRV MP. Die Vierer gewannen die folgenden Vereine: LRV MV (Mädchen WKII), Ulmer RC (Jungen WKII), Bessel RC (Mädchen WKIII), Pirnaer RV (Jungen WKIII), WSV Mühlheim/Ruhr (Mädchen WKIV) und Schweriner RG (Jungen WKIV).

Die vollständigen Einzel- und die Mannschaftsergebnisse können unten im Download-Bereich eingesehen werden.

Inzwischen läuft bereits die März-Challenge über 350 Meter. Weitere Infos gibt es unter: https://ergocup.de .