Juleica 2026: Jetzt anmelden!
Juleica 2026
Auch 2026 möchte die Deutsche Ruderjugend wieder so viele Jugendleiter:innen wie möglich für den Ruder-Vereinsalltag ausbilden. Aus diesem Grund veranstaltet die DRJ 2026 wiederein Seminar für Jugendleiter:innen, das zum Teil in der Ruderakademie in Ratzeburg stattfinden wird.
Wir stellen ab 2026 das Konzept der Ausbildung um – von 2 Präsenzphasen ins Blended Learning-Format mit Präsenz-, Online- und Projektphasen:
- 3-tägige synchrone Onlinephase (17 LE): Fr, 20.02.2026, 17 Uhr bis So, 22.02.2026, 13 Uhr
- 4-tägige Präsenzphase (30 LE): Do, 09.04.2026, 18 Uhr bis So, 12.04.2026, 13 Uhr
- Projektphase (20 LE) im Verein und Projektpräsentation (3 LE) online: Mi, 10.06.2026, 18.00–20.30 Uhr
Weitere Infos:
- Ort Präsenzphase: Ruderakademie Ratzeburg, Domhof 37, 23909 Ratzeburg
- Ort Onlinehase: Zoom, Software für Videokonferenz
- Ort Projektphase: bei euch im Verein, kann auch vereinsübergreifend sein
- Voraussetzung zur Teilnahme: mindestens 16 Jahre
- Meldeschluss: Mi, 14.01.2026
- Teilnahmegebühr: 120,00 € inkl. Seminar, Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt in der DRV-Verwaltungssoftware SAMS, Veranstaltungen, DRJ-Ausbildung Juleica 2026
Dazu wird ein Zugang zu SAMS benötigt. Weitere Infos dazu im Dokument „Freie Benutzeranmeldung“ (direkter Link https://www.rudern.de/media/151515/download, zu erreichen über https://www.rudern.de/digitalisierung).
Inhalte
Sport organisieren
- Projektmanagement – Freizeiten planen und durchführen
- Angebote im Verein – Ideenbörse für die Jugendarbeit
- Partizipation und Demokratieförderung
Mit Menschen umgehen
- Kommunikation
- Gruppen leiten, führen. betreuen und motivieren
- freiwilliges Engagement im Sport
- Kinder- und Jugendschutz
- Persönlichkeitsentwicklung
Sport/Rudern lernen und lehren
- Sport- und Bewegungsstunden planen und durchführen
- Kleine Spiele
- Bewegungen vermitteln – wie bilde ich Anfänger aus?
- Ruderbewegung sehen, analysieren und verändern
Material, Umwelt und Recht
- Wassersport, Umwelt und Klima
- Aufsichtspflicht
- Sichere Sportgeräte – Basics Trimmen von Booten
- Rudern? Ja sicher! Sicherheit beim Sport
Was ist die Juleica?
Die Jugendleiter*in-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber*innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Quelle: juleica.de