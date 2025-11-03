Juleica 2026: Jetzt anmelden!

Auch 2026 möchte die Deutsche Ruderjugend wieder so viele Jugendleiter:innen wie möglich für den Ruder-Vereinsalltag ausbilden. Aus diesem Grund veranstaltet die DRJ 2026 wiederein Seminar für Jugendleiter:innen, das zum Teil in der Ruderakademie in Ratzeburg stattfinden wird.

Wir stellen ab 2026 das Konzept der Ausbildung um – von 2 Präsenzphasen ins Blended Learning-Format mit Präsenz-, Online- und Projektphasen:

3-tägige synchrone Onlinephase (17 LE): Fr, 20.02.2026, 17 Uhr bis So, 22.02.2026, 13 Uhr 4-tägige Präsenzphase (30 LE): Do, 09.04.2026, 18 Uhr bis So, 12.04.2026, 13 Uhr Projektphase (20 LE) im Verein und Projektpräsentation (3 LE) online: Mi, 10.06.2026, 18.00–20.30 Uhr

Weitere Infos: