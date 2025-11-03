03. Nov. 2025 | Jugend | von Deutsche Ruderjugend

Juleica 2026: Jetzt anmelden!

Juleica 2026

Auch 2026 möchte die Deutsche Ruderjugend wieder so viele Jugendleiter:innen wie möglich für den Ruder-Vereinsalltag ausbilden. Aus diesem Grund veranstaltet die DRJ 2026 wiederein Seminar für Jugendleiter:innen, das zum Teil in der Ruderakademie in Ratzeburg stattfinden wird.

Wir stellen ab 2026 das Konzept der Ausbildung um – von 2 Präsenzphasen ins Blended Learning-Format mit Präsenz-, Online- und Projektphasen:

  1. 3-tägige synchrone Onlinephase (17 LE): Fr, 20.02.2026, 17 Uhr bis So, 22.02.2026, 13 Uhr
  2. 4-tägige Präsenzphase (30 LE): Do, 09.04.2026, 18 Uhr bis So, 12.04.2026, 13 Uhr
  3. Projektphase (20 LE) im Verein und Projektpräsentation (3 LE) online: Mi, 10.06.2026, 18.00–20.30 Uhr

Weitere Infos:

  • Ort Präsenzphase: Ruderakademie Ratzeburg, Domhof 37, 23909 Ratzeburg
  • Ort Onlinehase: Zoom, Software für Videokonferenz
  • Ort Projektphase: bei euch im Verein, kann auch vereinsübergreifend sein
  • Voraussetzung zur Teilnahme: mindestens 16 Jahre
  • Meldeschluss: Mi, 14.01.2026
  • Teilnahmegebühr: 120,00 € inkl. Seminar, Unterkunft und Verpflegung

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt in der DRV-Verwaltungssoftware SAMS, Veranstaltungen, DRJ-Ausbildung Juleica 2026

Dazu wird ein Zugang zu SAMS benötigt. Weitere Infos dazu im Dokument „Freie Benutzeranmeldung“ (direkter Link https://www.rudern.de/media/151515/download, zu erreichen über https://www.rudern.de/digitalisierung).

Inhalte

Sport organisieren

  • Projektmanagement – Freizeiten planen und durchführen
  • Angebote im Verein – Ideenbörse für die Jugendarbeit
  • Partizipation und Demokratieförderung

Mit Menschen umgehen

  • Kommunikation
  • Gruppen leiten, führen. betreuen und motivieren
  • freiwilliges Engagement im Sport
  • Kinder- und Jugendschutz
  • Persönlichkeitsentwicklung

Sport/Rudern lernen und lehren

  • Sport- und Bewegungsstunden planen und durchführen
  • Kleine Spiele
  • Bewegungen vermitteln – wie bilde ich Anfänger aus?
  • Ruderbewegung sehen, analysieren und verändern

Material, Umwelt und Recht

  • Wassersport, Umwelt und Klima
  • Aufsichtspflicht
  • Sichere Sportgeräte – Basics Trimmen von Booten
  • Rudern? Ja sicher! Sicherheit beim Sport

Was ist die Juleica?

Die Jugendleiter*in-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber*innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen. Quelle: juleica.de

Niklas Schumann

Referent Deutsche Ruderjugend

Telefon
+49 511 98094 31
Mobil
+49 171 4152653
niklas.schumann@rudern.de
Andreas König_2016
Andreas König

Referent Bildung

Telefon
+49 4541 8643 51
Mobil
+49 160 99007007
andreas.koenig@rudern.de