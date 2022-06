Juleica Teil B findet im November 2022 statt

Die Seminare der Deutschen Ruderjugend richten sich in erster Linie an Jugendleiter*innen und Jugendbetreuer*innen im Rudern. Ziel ist es, möglichst viele Jugendleiter*innen der Mitgliedsorganisationen des DRV in dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit zu qualifizieren.

Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll neben dem Wissenstransfer vor allem die Möglichkeit gegeben werden, sich getreu dem Motto der Deutschen Sportjugend „Erfahrungsraum für Engagierte“ untereinander auszutauschen und aktiv an der Netzwerkbildung zu beteiligen. Durch das Vermitteln von Wissen, gepaart mit Teamwork, bilden die Seminare einen wichtigen Baustein für die ehrenamtlichen Aufgaben im Jugendbereich des Rudersports und stärken somit das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl. Die Teilnehmer*innen haben dabei eine Multiplikatorenfunktion, die bis an die Vereinsbasis reicht.

Durch Referate, Gruppenarbeiten, praktisches Ausprobieren und Diskussionen im Plenum werden die Inhalte ebenso umgesetzt wie durch das Ausüben des Sportes, z. B. beim Trimmen von Booten und bei der Materialkunde. Die Referent*innen gehen dabei in spezieller Weise auf die Wünsche der Lehrgangsteilnehmer*innen ein.

Nun haben wir den 2. Teil für dieses Jahr festgelegt:

Freitag, 11. November 2022 bis Sonntag, 13. November 2022

bis Ort: Jugendherberge Ratzeburg

Teilnahmebedingung: mindestens 16 Jahre (ab Jahrgang 2006)

Meldeschluss: 30. September 2022 (max. 20 Plätze)

Teilnahmegebühr: 75,00 € inkl. Seminar, Unterkunft und Verpflegung

Anmeldungen sind ab sofort möglich! Einfach den Anmeldebogen an info@ruderjugend.org schicken.