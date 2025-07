Junioren/innen-RBL bei den letzten drei Renntagen

In der Ruder-Bundesliga stehen ab Ende August die Renntage in Kassel (23.8.), Essen (30.8.) und das Finale in Münster (20.9.) auf dem Programm.

An allen drei Renntagen wird es wieder Rennen für Juniorinnen- und Juniorenachter geben, die RBL-Luft schnuppern möchten. „Im letzten Jahr wurde das Angebot gut angenommen und es gab spannende Rennen über die 350-Meter-Distanz. Daher haben wir die Junioren/innen-RBL in diesem Jahr wieder vorgesehen. Die Meldungen über Sams sind freigeschaltet und wir freuen uns auf viele Boote“, so Rolf Warnke aus dem RBL-Kernteam.

Die Voraussetzungen sind kurz erklärt:

Ein Team besteht aus mindestens acht und maximal zwölf Ruderern oder Ruderinnen aus einem oder zwei Vereinen. Dabei dürfen bis zu zwei Ruderer/innen über eine Wildcard-Regelung aus anderen Vereinen aufgefüllt werden.

Eine Meldung ist für jeden Renntag einzeln möglich.

Die Meldegebühr pro Renntag beträgt 200 EUR.

Die drei Erstplatzierten der Juniorinnen und Junioren erhalten eine Medaille. Auch die Viertplatzierten werden geehrt.

Die Rennen werden in Abhängigkeit von der Anzahl der Meldungen gesetzt. Je mehr Achter am Start sind, umso mehr Rennen werden gefahren.

Die Junioren/innen-Rennen werden in den RBL-Zeitplan integriert.

Viele Zuschauer und eine großartige Stimmung sind garantiert.

Ihr habt Interesse, mit Eurem Team an den Start zu gehen? Dann meldet unter: sams.rudern.de (Veranstaltungen 1088, 1089 und 1090). Wenn ihr noch Fragen habt, wendet Euch gerne an Tobias Weysters, Carsten Böhning oder Rolf Warnke.