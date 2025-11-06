Kathrin Boron zieht in die Hall of Fame des deutschen Sports ein

Sechs große Namen – und eine herausragende Ruderin: Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat heute veröffentlicht, dass die erfolgreichste deutsche Ruderin Kathrin Boron in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ aufgenommen wurde. Neben ihr werden in diesem Jahr Greta Blunck (Hockey), Britta Heidemann (Fechten), Philipp Lahm (Fußball), Dirk Nowitzki (Basketball) und Maria Riesch (Ski alpin) am 19. November 2025 in Frankfurt am Main offiziell geehrt.

Kathrin Boron: „Ich freue mich riesig über diese Ehrung. In diesen erlesenen Kreis von großartigen deutschen Sportpersönlichkeiten aufgenommen zu werden, macht mich sehr stolz. Diese Auszeichnung hat einen besonderen Stellenwert für mich – ich sehe sie als Lebenswerk-Auszeichnung.“

Damit reiht sich Boron in die Liste der bislang 137 bedeutendsten deutschen Sportpersönlichkeiten ein, die nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch ihr gesellschaftliches Wirken bleibende Spuren hinterlassen haben.

Eine Karriere für die Geschichtsbücher

Kathrin Boron ist die erfolgreichste deutsche Ruderin, die der Rudersport je hervorgebracht hat. Mit vier Olympiasiegen, einer Bronzemedaille in Peking 2008, acht Weltmeistertiteln und insgesamt 18 Medaillenbei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften steht sie sinnbildlich für Kontinuität, Disziplin und sportliche Exzellenz über Jahrzehnte hinweg.

Die aus Potsdam stammende Athletin, die zwischen 1992 und 2008 bei fünf Olympischen Spielen startete, prägte das Frauenrudern in Deutschland und international wie kaum eine andere. Besonders im Doppelvierer und Doppelzweierwar Boron das Maß aller Dinge – immer dort, wo es um Gold ging. Trainerin Jutta Lau spielte bei den Erfolgen dieser Ära eine entscheidende Rolle.

Alexander Kersten, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Ruderverbandes: „Ich freue mich sehr über die Aufnahme von Kathrin Boron in die Hall of Fame des deutschen Sports. Ich durfte sie einmal bei einer Vereinsregatta der RG Wiking persönlich kennenlernen – schon damals hat mich ihre Ausstrahlung und Entschlossenheit beeindruckt. Kathrin Boron steht für Teamgeist, Leistungswille und Bescheidenheit – Werte, die den Rudersport prägen und die sie wie kaum jemand sonst verkörpert.“

Anerkennung für eine außergewöhnliche Laufbahn

Mit ihrer Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports steht Kathrin Boron nun in einer Reihe mit Ruder-Legenden wie Karl Adam, Gustav Schäfer, Peter-Michael Kolbe, Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Lenk, Dr. Thomas Langeund Georg von Opel – als erste Ruderin überhaupt.

Die feierliche Aufnahme findet am 19. November 2025 bei PwC Deutschland, Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe, in Frankfurt am Main statt. Auf der Webseite der Sporthilfe ist Kathrin Boron bereits in die offizielle Mitgliederliste aufgenommen worden.

Vorbild und Botschafterin des Rudersports

Auch nach ihrer aktiven Karriere bleibt Kathrin Boron dem Rudern eng verbunden. Sie engagiert sich im Nachwuchs- und Trainerbereich, ist in sportpolitischen Gremien aktiv und steht regelmäßig als Gesprächspartnerin und Mentorin zur Verfügung. Ihre Aufnahme in die Hall of Fame würdigt deshalb nicht nur sportliche Rekorde, sondern auch ihre Rolle als Botschafterin des deutschen Rudersports – auf und neben dem Wasser.