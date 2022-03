Können wir Wanderruderer das auch?

Wanderrudern macht Spaß! Natur und frische Luft genießen! Gemeinschaft und Geselligkeit erleben! Ist es nicht immer wieder spannend, neue Ruderkameraden neben denjenigen aus dem eigenen Verein kennenzulernen?

Obwohl die Vorzüge des Wanderruderns vielen Ruderkameraden bewusst und bekannt sein dürften, gibt es bisher nur relativ wenige Gemeinschaftswanderfahrten und DRV-Verbandsfahrten. Schaut man jedoch einmal nach rechts und links und schließt dabei auch das Ausland mit ein, sieht die Welt ganz anders aus.

Dort finden sich bei anderen Sportarten und in Nachbarländern interessante Vorbilder, die vielleicht auch für uns als Anregung dienen könnten. Deshalb nachfolgend eine unvollständige Liste mit Beispielen, was alles so auf die Beine gestellt wird. Größere Veranstaltungen, heute sagt man wohl Events, über den eigenen Tellerrand hinaus:

In Deutschland gibt es vor allem in Berlin und Hamburg die Sternfahrten. Natürlich liegt dies auch am spezifischen Ruderrevier. Aber wäre es nicht auch eine Möglichkeit, Sternfahrten auf Rhein, Neckar, Main, usw. für Ruderkameraden und -kameradinnen anzubieten?

Informationen zu den Sternfahrten im Landesruderverband Berlin

Selbst eine Tagestour (mindestens 30 km sollten es für eine Wanderfahrt nach DRV-Regeln sein) vom eigenen Bootshaus zu einem schönen Schlosspark oder einer sehenswerten Altstadt mit einer Führung und anschließendem Kaffee und Kuchen oder dem späteren Grillen am Bootshaus mit Gastruderern kann da schon attraktiv sein. Oder die Rundfahrt über einen der vielen (Stau-) Seen in Deutschland. Und natürlich kann das Unternehmen dann auch als Landes-Wanderrudertreffen deklariert werden.

Wie bei unseren französischen Nachbarn: Der Französische Ruderverband koordiniert und bewirbt seit vielen Jahren erfolgreich das Programm Circuit Randon'Aviron mit etwa 50 kulturell, kulinarisch und touristisch attraktiven Tagesfahrten. Viele Ruderer und Ruderinnen auch aus den Nachbarländern nehmen mit Begeisterung daran teil. Jährliches Highlight ist – wie bei uns in Berlin am 14. Mai 2022 – die einmal im Jahr mögliche Durchfahrt (Traversée) durch Paris im September, an der hunderte Vierer mit Steuermann mitfahren.

Circuit Randon‘Aviron

Englischsprachige Broschüre zum Circuit Randon‘Aviron in Englisch

Beispielsweise bei den Kanuten. Vereine und Verbände des Deutschen Kanu-Verbandes bieten nicht nur für Paddler, sondern auch für Ruderer interessante Fahrten an: 50. Internationaler Wesermarathon am Sonntag, 1. Mai 2022, organisiert vom Mündener Kanu-Club e.V., Hannoversch Münden und 30. Internationale Weser-Tidenrallye 2022 am 28. Mai 2022, organisiert vom WSV Nordenham.

Wesermarathon am 1. Mai 2022

Tidenrallye am 28. Mai 2022

Wir sind der Überzeugung, dass neben den vielen Vereins-Wanderfahrten der deutschen und österreichischen Rudervereine viele als gemeinsame Wanderfahrt benachbarter oder befreundeter Rudervereine, den Vereinen einer Region oder bei interessanten Revieren landesweit organisierte Fahrten ihre Liebhaber finden – und damit auch einzelnen Ruderern und Ruderinnen aus kleinen oder mehr Leistungsrudern-orientierten Vereinen die Möglichkeit zur Teilnahme an interessanten Wanderfahrten geben.

Vielleicht leihen wir uns die eine oder andere Idee als Anregung aus?

Lasst uns die Geselligkeit und den damit verbundenen Gedankenaustausch wieder mehr in den Vordergrund stellen. Vielleicht schaffen wir es im Deutschen Ruderverband ja auch, so ein Programm auf die Reihe zu bringen.

Wunderschöne Wanderfahrt

Wir nennen es „Wunderschöne Wanderfahrt“ und hoffen, es nach den Probefahrten in den nächsten Jahren zu einem Dauerbrenner zu machen. Die ersten Angebote stehen schon auf rudern.de/wanderfahrten. Optimal wäre, wenn diese Wanderfahrten mit einer kleinen Karte, attraktiven Fotos und einem niederschwelligen Preis für die Teilnahme Appetit machen würden.

Der Deutsche Ruderverband bietet auf

DRV-Wanderfahrten - Gemeinschafts-Wanderfahrten - Last Minute Wanderfahrten Börse

jedem Fahrtenleiter die Möglichkeit, seine für Gäste aus anderen Rudervereinen offene Wanderfahrt anzubieten. Vor allem die Landes-Wanderruderwarte, aber inzwischen auch viele Vereins-Fahrtenleiter werden dieses Medium rege nutzen.

DRV-Ressort Wanderrudern, Ruderreviere, Umwelt und Technik