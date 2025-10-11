Kurz, hart, spektakulär – Sprintmeisterschaften bringen Tempo nach Wiesbaden-Schierstein

Vom 10. bis 12. Oktober 2025 richtet die Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich die 29. Deutschen Sprintmeisterschaften aus – ein Saisonhöhepunkt, der die nationale Ruderszene an den Rhein lockt. Auf der 350-Meter-Strecke in Biebrich treten mehr als hundert Boote aus allen Alters- und Leistungsklassen an, um die schnellsten Ruderinnen und Ruderer Deutschlands auf der Kurzdistanz zu ermitteln.

Der Zeitplan sieht am Freitagabend die ersten Vorläufe vor, ehe am Samstag und Sonntag in rascher Folge Hoffnungsläufe, Halbfinals und Finalläufe stattfinden. Dabei wechseln sich Nachwuchs- und Seniorenrennen mit Para-Wettbewerben ab. Die kompakten Abläufe und die kurzen Distanzen versprechen enge Entscheidungen und hochintensives Racing – ein Markenzeichen der Sprintmeisterschaften.

Im Frauenbereich zählen die Doppelzweier mit einem starken 15-Boote-Feld u. a. aus Limburg, Mainz, Mannheim und Frankfurt zu den spannendsten Disziplinen. Auch im Vierer-ohne der Frauen trifft die erfahrene Kettwiger Crew auf das Team aus Osnabrück, das mit Routine und Sprintstärke antritt. Bei den Männern gilt besonderes Augenmerk den Booten aus Mülheim, Köln, Essen und Mainz, die in mehreren Disziplinen um Medaillen kämpfen.

Im Para-Bereich ist der Mannheimer Ruder-Verein „Amicitia“ erneut stark vertreten. David Schäfer startet in mehreren Bootsklassen – u. a. im PR4-Einer, im Mix-Zweier mit Susanne Lackner sowie im gesteuerten Vierer – und zählt damit zu den Favoriten auf gleich mehrere Titel.

Die Achter-Entscheidungen bilden traditionell den Höhepunkt. Bei den Frauen treffen mit Osnabrück, Kettwig und Mainz drei ambitionierte Teams aufeinander, die allesamt über nationale Erfahrung verfügen und in der RBL dominiert haben. Im Männer-Achter treten acht Mannschaften an, darunter die Mülheimer Sprint-Spezialisten und Ligachampions und starke Herausforderer aus Frankfurt, Osnabrück, Köln, Krefeld und Mainz.

Mit Rennen im Minutentakt, engen Duellen auf der kurzen Strecke und den stimmungsvollen Siegerehrungen direkt an der Promenade bietet die Veranstaltung in Wiesbaden-Biebrich einmal mehr ein intensives und zuschauerfreundliches Ruderwochenende. Die Sprintmeisterschaften sind nicht nur ein letzter Gradmesser vor der Winterpause, sondern auch ein Treffpunkt der nationalen Ruderszene – kompakt, emotional und hochklassig besetzt.



Der Livestream von den Deutschen Sprintmeisterschaften ist auf der Startseite von rudern.de eingebunden.