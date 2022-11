Langstrecke Dortmund – erster Gradmesser in der Olympiaquali-Saison

Nach knapp zweimonatiger Wettkampfpause wird am kommenden Wochenende mit der Langstrecke Dortmund die neue Saison eingeläutet. Bei der ersten Leistungsüberprüfung des Winters müssen die Ahlet:innen am Samstag zunächst 2.000 Meter auf dem Ergometer zurücklegen. Am Sonntag steht dann die 6-Kilometer-Distanz auf dem Dortmund-Ems-Kanal an.

Krankheitsbedingt gab es aber im Vorfeld schon wieder zahlreiche Absagen. „Das ist schon schade. Zumal die Ergebnisse dieser zentralen Kadermaßnahme auch wichtig bezüglich der Kadereinstufungen und Trainingslager-Einladungen sind“, so Cheftrainerin Brigitte Bielig. „Generell muss ich sagen, dass ich aktuell schon etwas unruhig bin. Der Saisonstart ist auch durch die vielen Ausfälle nicht zufriedenstellend.“

Para Team wächst

Auch der Para Bereich startet in Dortmund in die Saison. Bundestrainer Marc Stallberg kann dort auf sein Kernteam setzen. Insgesamt 12 Sportler:innen haben in vier Bootsklassen (PR1W1x, PR1 M1x, PR3 Mix2x, PR3 W2-) gemeldet. „Der Stellenwert dieser Leistungsüberprüfung ist für uns hoch, weil wir im Para Bereich intern zu wenig Konkurrenz haben. Deshalb müssen wir den Leistungsvergleich mit dem olympischen Bereich suchen und schauen, wie unsere Ergebnisse auf dem Wasser in Relation zu bewerten sind“, erklärt Stallberg, der sich über eine steigende Aktivenzahl in seinem Bereich freut. „Peu à peu kommen immer neue Para Ruder:innen nach, vor allem aus Marburg. Das ist eine erfreuliche Tendenz.“

Meldeliste und Ergebnisse

Das aktuelle Meldeergebnis findet ihr hier. Über den Hansa Regatta Timer könnt ihr euch hinsichtlich der Ergebnisse immer auf den neuesten Stand bringen.