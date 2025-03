Langtursteuerleutekurs 2025 in Ratzeburg

Kompetent vorbereitet für das Wanderrudern in Dänemark und Südschleswig

Nach dem erfolgreichen Langtursteuerleutekurs im letzten Jahr knüpfte der Deutsche Ruderverband (DRV) auch 2025 an das bewährte Konzept an. In Kooperation mit dem Dansk Forening for Rosport (DFfR) fand die Schulung in der Ruderakademie Ratzeburg statt. Der Kurs bot eine fundierte und praxisnahe Ausbildung für Steuerleute im Langstreckenrudern und schloss mit dem Erwerb des Langtursstyrmandsbevis ab. Dieses Zertifikat ist eine wichtige Voraussetzung, um in Dänemark Boote auszuleihen und eröffnet neue Möglichkeiten für unvergessliche Rudertouren.

Die Teilnehmerschaft war beeindruckend vielfältig: Erfahrene Wanderruderinnen und Wanderruderer aus Rudervereinen in ganz Deutschland waren dabei, darunter auch Vorstandsmitglieder des Förderkreises Wanderrudern e.V. Ebenso reichte das Spektrum von Trainern mit A-Lizenz bis hin zu Neulingen im Wanderfahren. Diese Mischung aus Erfahrung und Neugier sorgte für eine inspirierende Lernatmosphäre, in der Wissen, Praxis und Begeisterung für das Langstreckenrudern geteilt wurden.

Die Schulung wurde von erfahrenen und engagierten Referentinnen und Referenten des DFfR geleitet: Katrin Fritzsche (Slesvig Roklub), Jens Herzig (Slesvig Roklub) und Niels Henriksen (Dansk Studenter Roklub). Der Slesvig Roklub ist ein Verein der dänischen Minderheit in Südschleswig. Die Lehrenden vermittelten nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch ihre spürbare Leidenschaft für das Langturrudern und seine besonderen Besonderheiten.

Inhaltlich stand die Vermittlung des Langturreglements des dänischen Ruderverbands im Fokus. Dabei wurde insbesondere die Verantwortung von Steuerleuten thematisiert – sowohl gegenüber der Mannschaft als auch im Hinblick auf Bootsmaterial, Navigation und Sicherheit. Neben theoretischen Grundlagen wie Wetterkunde, Fahrwasserzeichen und Kollisionsverhütungsregeln wurde besonderer Wert auf praxisnahe Übungen gelegt. Hierzu zählten unter anderem die Handhabung von Kompass und GPS, die Navigation mit Seekarten sowie Knotenkunde. Ein zentrales Thema war das Handling der dänischen Inriggerboote, die sich durch ihre robuste Bauweise und ihre besondere Eignung für Küsten- und Langstreckenfahrten auszeichnen. Die Teilnehmenden lernten, wie man sich in diesen Booten sicher bewegt, sie durch Wellen steuert und sie belädt und für längere Touren vorbereitet. Auch Umweltschutzaspekte wurden thematisiert, jedoch mit dem Fokus auf praktische Maßnahmen für nachhaltiges Rudern.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil war die Planung einer Langtur. In Gruppen erarbeiteten die Teilnehmenden Touren unter Berücksichtigung der Sicherheitsaspekte, die anschließend präsentiert und diskutiert wurden. Die kreative und praxisorientierte Herangehensweise ermöglichte es allen, wertvolle Einblicke in die Planung und Durchführung langer Rudertouren zu gewinnen.

Der Langtursteuerleutekurs 2025 erwies sich erneut als eine inspirierende und praxisnahe Weiterbildungsmöglichkeit für Steuerleute aller Erfahrungsstufen. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem DFfR erhielten die Teilnehmenden tiefgehende Einblicke in die dänischen Regularien und Sicherheitsstandards. Der hohe Zuspruch und das große Interesse an der Ausbildung zeigen, dass das Thema Langturen für viele Rudervereine nicht nur von großer Bedeutung ist, sondern eine besondere Faszination ausübt.