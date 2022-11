Lehrgänge zur sportlichen Jugendbildung in Hannover und München

Auf Einladung der Deutschen Ruderjugend reisten 51 Jugendliche aus ganz Deutschland im Alter von 12-14 Jahren nach Hannover (12/13 Jahre) und München (13/14 Jahre), die aufgrund ihrer Platzierung innerhalb des Langstreckenwettbewerbs beim Bundeswettbewerb in Bremen an den Lehrgängen teilnehmen durften.

Den jungen Ruderinnen und Ruderern wurde wieder ein bunt gemischtes Programm geboten, denn neben der Verbesserung der eigenen Ruderfertigkeiten inkl. Videoanalysen standen die verschiedensten Themen aus dem Sport im Vordergrund. So waren die Themen Prävention von sexualisierter Gewalt im Sport, sowie die Sicherheit auf dem Wasser kombiniert mit den Jungen- und Mädchen-Bestimmungen zentrale Themenschwerpunkte. Die Jüngeren bekamen zudem einen Einblick in das Themenfeld Diversität und durften Rollstuhlbasketball ausprobieren. Die Älteren hatten zusätzlich Workshops in den Bereichen Kraft, Anti-Doping und Ernährung (im Sport).

Auf beiden Lehrgängen wartete jedoch noch ein besonderes Highlight auf die Kids: Aktive Kadersportler*innen ließen sich es nicht nehmen vorbeizukommen und Einblicke in die Welt eines Profisportlers zu geben. In Hannover kam Parasportlerin Sylvia Pille Steppat zu Besuch, vermittelte spannende Eindrücke vom Leistungssport und hielt eine Praxiseinheit auf dem Ergometer bereit.

In München hingegen war es eine kleine Überraschung. So staunten die 26 Teilnehmenden nicht schlecht, als auf einmal Oliver Zeidler in der Tür stand. Etwas schüchtern wussten die jungen Ruderinnen und Ruderer am Anfang nicht so recht mit der Situation umzugehen, aber nach und nach löcherten sie den Kaderathleten mit Fragen, forderten Autogramme sowie Selfies und gemeinsame Bilder. Ein Erlebnis, was viele bestimmt nicht so schnell vergessen werden.

Aber auch das Rahmenprogramm sollte nicht zu kurz kommen. In Hannover ging es zum Eisstadion am Pferdeturm, um die Schlittschuhfertigkeiten auf die Probe zu stellen. In München ging es in den Olympiapark, gepaart mit einer Führung durch das Olympiastadion. Für viele einer der Höhepunkte der ganzen Woche.

Am Ende der Woche absolvierten alle noch das Deutsche Ruderabzeichen in Bronze oder Silber.

DANKE sagen möchten wir zum Einen unseren Referenten und Gästen: Hannover: Nils Meyer, schlau Hildesheim, dem RBB Team des BSN und Sylvia Pille-Steppat. München: Ralf Kockel, Inga Rose, Markus Last, Oliver Zeidler und der DAK sowie der NADA

Zum Anderen sind hier unsere Teamer zu erwähnen, ohne die nichts möglich wäre: Niklas Kopyciok, Alexander Gödeke, Elena Schramme, Selina Glaser, Finja Kotter, Finnja Meyfeld, Penelope Krämer und Wiebke Liesenhoff. Vielen Dank für eure Unterstützung!