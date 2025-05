Lido Filippi Trophy: Deutsche Coastal Nationalmannschaft startet bei der dritten Etappe in Tarent

Tarent – oder Taranto, wie die Stadt im Italienischen heißt – ist der Austragungsort der dritten Etappe der diesjährigen Lido Filippi Trophy. Bei sommerlichen Temperaturen um 28 Grad treffen sich am 24. und 25. Mai im Süden Italiens Coastal Teams aus der ganzen Welt zu einem internationalen Kräftemessen auf dem Meer.

Die Serie besteht insgesamt aus vier Etappen. Nachdem die ersten beiden Stationen in Sizilien und am Gardasee terminlich nicht optimal in die Saisonplanung der deutschen Mannschaft passten, nutzt das Team nun die abschließenden beiden Events in Tarent und Donoratico als wichtigen Formtest. Zwar ist eine Teilnahme an allen Etappen für die Gesamtwertung nicht verpflichtend, doch wer nicht bei jeder Station antritt, hat rein rechnerisch nur geringe Chancen auf eine vordere Platzierung. Für das deutsche Team steht deshalb weniger der Seriensieg als vielmehr die Wettkampferfahrung und der internationale Vergleich im Fokus. „Für uns ist es ein reines Turnier, ähnlich wie Anfang April auf Zypern. Es geht vor allem darum, unter realen Bedingungen auf dem Meer möglichst viele Rennen zu fahren und dabei internationale Konkurrenz kennenzulernen“, erklärt Adrian Bretting, der Bundestrainer Coastal Rowing. Erwartet wird ein starkes Teilnehmerfeld: 26 Männer-Einer, 21 Frauen-Einer und 20 Mixed-Doppelzweier sind gemeldet. Neben etablierten Nationalteams wie aus Litauen, Österreich oder Polen sind aufgrund der Örtlichkeit auch die besten italienischen Athletinnen und Athleten unter Flagge ihrer Vereine dabei – denn anders als bei Weltcup-Veranstaltungen unter World Rowing-Organisation ist die Lido Filippi Trophy offen für Vereinsstarts.

Als Favoriten im Mixed-Doppelzweier gelten die amtierenden Weltmeister Dominykas Jancionis und Martyna Kazlauskaite aus Litauen. Auch ein mögliches Duell mit den starken Portugiesen (Batista/Costa), die die ersten beiden Etappen für sich entscheiden konnten, steht im Raum. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen besonders auf dem Duo Franz Werner und Sophie Leupold (beide Pirnaer RV), das bereits die Regatta in Zypern für sich entscheiden konnte.

Insgesamt geht der Deutsche Ruderverband mit sechs Athletinnen und Athleten an den Start. Krankheitsbedingt fehlen Lucas Schäfer (Marburger RV) und Marion Reichardt (Akademischer RC Würzburg). Die drei gemeldeten Mixed-Doppelzweier setzen sich wie folgt zusammen:

Franz Werner / Sophie Leupold (beide Pirnaer RV)

Moritz Wolff (Berliner RC) / Julia Tertünte (RV Münster)

Paul Emil Scholz (Duisburger RV) / Laura Brenker (Mainzer RV)

Alle Aktiven werden zusätzlich auch im Einer starten. „Auch hier hoffen wir recht weit zu kommen und vielleicht sogar, um die Medaillen mitfahren zu können,“ so Bretting. Nach einem starken Auftakt der Saison mit einem erfolgreichen Trainingslager in Portugal sowie positiven Eindrücken aus Berlin, reist das Team mit breiter Brust an die italienische Küste. Zwar ist die Mannschaft personell etwas reduziert, doch Motivation und Zuversicht bleiben hoch.

Die äußeren Bedingungen in Tarent scheinen moderat – bisher wurde von kaum Wellengang berichtet. Ob das ein Vorteil für das Team ist, bleibt abzuwarten. „Es geht in erster Linie darum, weitere Regattaerfahrung zu sammeln. Natürlich wollen wir möglichst weit kommen, aber der Spaß und die Entwicklung stehen im Vordergrund“, so Bretting.

Die Finals der Lido Filippi Trophy finden in zwei Wochen in Donoratico statt. Dort erwartet das Team noch einmal ein größeres Teilnehmerfeld und ein würdiger Abschluss der Serie.

Ausführliche Informationen zur Lido Filippi Trophy 2025 sind hier abrufbar. Ob zur dritten Etappe bereits ein Livestream zur Verfügung steht, ist aktuell noch nicht bekannt – wir werden hierzu rechtzeitig aktuelle Informationen nachreichen. Unsere Coastal Rowing Nationalmannschaft veröffentlicht zudem zeitnah Informationen und Zwischenstände über ihren Instagramkanal: Coastal.Rowing.Germany