Macron/peak zone und Di-Bi Rowing sind als neue Ausrüster an Bord des DRV

Der Deutsche Ruderverband hat mit Macron/peak zone und Di-Bi Rowing zwei neue Ausrüster für Land- und Wasserkleidung gefunden. Nach der langjährigen guten Zusammenarbeit mit dem bisherigen Ausrüster NewWave hat sich der Verband entschieden, ab der Saison 2022 einen neuen Weg einzuschlagen.

Der italienische Sportartikelhersteller Macron und die peak zone GmbH, Vertriebspartner in Deutschland, haben mit ihrem Angebot hinsichtlich Preis-Leistungsverhältnis sowie einer großen Produktionsvielfalt überzeugt. „Bei dieser Ausschreibung wurden viele gute Angebote eingereicht und wir haben Gespräche mit mehreren potenziellen Ausrüstern geführt. Am Ende hat Macron einfach das beste Angebot auf den Tisch gelegt. Mit Peakzone haben wir einen zuverlässigen Ansprechpartner und Vertriebs-Dienstleister hier in Deutschland, der uns vor allem auch im Bereich Logistik viel abnimmt und das Branding hier in Deutschland durchführt“, begründet Sportdirektor Mario Woldt die Entscheidung.

Die Einteiler und sonstige Wasser-Einkleidung bezieht der Verband zukünftig von Di-Bi Rowing, ebenfalls eine italienische Marke. „Auch Di-Bi hat in den Gesprächen sowie auf dem Papier überzeugt. Die Qualität der Einteiler sowie das vorgeschlagene Design hat uns angesprochen“, erklärt Woldt, der sich auf die Zusammenarbeit mit beiden Unternehmen freut. „Gleichzeitig möchte ich mich natürlich bei NewWave, insbesondere bei Horst Borchert, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedanken“, so Woldt.

Die Zusammenarbeit mit beiden Ausrüstern ist zunächst für den olympischen Zyklus bis Paris 2024 geplant.

Über Macron

Macron ist ein italienischer Sportartikelhersteller und einer der größten Teamsportausrüster des europäischen Fußballs. Seit der Gründung im Jahre 1971 hat Macron sich als europäischer Leader in der Produktion von qualitativ hochwertigen und technischen Produkten und dem Verkauf von Sportkleidung etabliert.

Über peak zone GmbH

2017 gegründet und seit 2018 Vertriebspartner von Macron in Deutschland. Arbeitet mit über 20 Profivereinen und Verbänden zusammen und betreibt zwei Macron Stores sowie einen eigenen Onlineshop. Den Fokus hat die peak zone GmbH auf die Betreuung von Amateurvereinen diverser Sportarten gelegt - hier bietet das Unternehmen eine rundum Betreuung an.

Design, Veredelung, Logistik, Onlineshop und Merchandising sind ebenfalls wichtige Bausteine, neben dem Vertrieb der Marke Macron.

Über Di-Bi

Seit über 40 Jahren produziert Di-Bi Ruderbekleidung direkt in Italien in der Nähe vom Lago di Varese. Das Unternehmen legt dabei höchsten Wert auf beste Qualität und hat bisher schon verschiedene Nationalmannschaften ausgerüstet. Flexibilität, Produktion 100 % Made in Italy und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Markenzeichen von Di-Bi.