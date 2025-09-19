Mads Schmied ist „Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2025“

Großer Erfolg für den deutschen Rudersport: Mads Schmied (Potsdamer Ruderclub) wurde bei der Preisverleihung im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf zum Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2025 gekürt. Der Junioren-Weltmeister im Einer setzte sich bei der öffentlichen Online-Abstimmung gegen starke Konkurrenz von Kanurennsport-Juniorenweltmeisterin Caroline Heuser, Niels McDonald, Sieger der Junioren-French Open im Tennis, Eisschnelllauf-Juniorenweltmeister Finn Sonnekalb und Aodhán Umlauf, Juniorenweltmeister im Speedklettern, durch.

Mads Schmied zeigte sich bei der Auszeichnung auf der Bühne überwältigt: „Ich habe aufgrund der Erfolge der anderen Nominierten kaum damit gerechnet, dass ich gewinne und freue mich jetzt mega. Danke an alle, die mich gewählt haben. Diese Auszeichnung motiviert mich nur noch mehr, weiterzumachen.“

Sein Trainer Robin Lützkendorf: „Ich bin unfassbar dankbar und stolz, so einen Mann wie Mads trainieren zu dürfen. Er ist ein toller Ruderer und ein noch besserer Charakter. Danke, Mads.“

Mit dem Titel reiht sich Schmied in eine Liste hochkarätiger deutscher Sportlerinnen und Sportler ein, die in der Vergangenheit als Juniorsportler des Jahres ausgezeichnet wurden – darunter Michael Groß, Franziska van Almsick, Timo Boll oder Laura Dahlmeier.

Robert Sens, Vorstand Sport des DRV: „Der Deutsche Ruderverband gratuliert Mads Schmied herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und bedankt sich bei der gesamten Ruderfamilie, die ihn bei der Wahl tatkräftig unterstützt hat. Mads überzeugt nicht nur sportlich, sondern vereint alle Werte, die unseren Sport ausmachen.“

U19-Bundestrainer Paul Zander fasste es zusammen: „Lust auf Leistung! Paradebeispiel Mads Schmied!“