Matthias Herrmann ist Ehrenamtlicher des Jahres im Berliner Sport

Der Vorsitzende der RG Wiking wurde bei der Ehrenamtsgala des Landessportbunds Berlin und der Feuersozietät Berlin Brandenburg für seine langjährigen Verdienste ausgezeichnet.

Matthias Herrmann ist seit 2007 Vorsitzender der Rudergesellschaft Wiking Berlin.

Er war in seiner ehrenamtlichen Laufbahn von 1978-2007 als Trainer tätig, erwarb neben den Trainerlizenzen C bis A auch die Wettkampfrichter-Lizenz und war auch in diesem Metier auf Regatten tätig. Als Trainer führte er seine Vereinsteams bis zu WM-Erfolgen. Unter seinem Vorsitz wurde die RG Wiking bester Verein beim Deutschen Meisterschaftsrudern 1998 und 2018.

2005 bis 2007 war er Ressortleiter Regattawesen im Landesruderverband Berlin (LRV). Seit 2009 ist er im LRV Mitglied des Prüfungsausschuss (Kassenprüfer).

Als Vereinsvorsitzender gehört er zu den innovativen Netzwerkern und Visionären des Rudersports und darüber hinaus. Die Veranstaltung des Deutschen Rudertags 2014 in Berlin war ebenso sein Projekt wie die Unterstützung, Beratung und Förderung der Neugründung des Neuköllner Ruderclubs als Frauen-Ruderclub auf dem nun gemeinsamen Clubgelände des Männer-Ruderclubs RG Wiking im Jahre 2015.

Matthias Herrmann ist kein „Alleinunterhalter“ sondern ein vorbildlich multiplizierender Motivator: Teambuilding, Erkennen der Talente und individuellen Fähigkeiten seiner Mitstreitenden haben ihn und die traditionelle Rudergesellschaft Wiking gerade in der Pandemiezeit für die Zukunft stabilisiert.

Geplant war ursprünglich ein großes, lang vorbereitetes Fest zum 125. Jubiläum der Rudergesellschaft Anfang 2021. Doch es kam bekanntlich alles anders: Matthias Herrmann motivierte in seinem ehrenamtlichen Vereinsnetzwerk u. a. die Online-Fachleute und erfand ein virtuelles Jubiläum, das buchstäblich weltumspannend allen „Wikingern“ und Ehrengästen trotz Coronabeschränkungen die Möglichkeit gab, an der zweieinhalbstündigen Jubiläumssitzung virtuell aktiv teilzunehmen. Ein großer Erfolg, der noch heute als Aufzeichnung auf der Homepage zu sehen ist:

Im Hintergrund motivierte Matthias Herrmann wirklich alle weiteren Projektverantwortlichen, während der Pandemie weiterzumachen und so gelang der Restart des inzwischen international renommierten „Neuköllner Ruderfestivals“ im Herbst 2021 ebenso wie der Vereinsachtersieg bei der Internationalen Langstreckenregatta „Quer durch Berlin“.

Für 2022 ist die RG Wiking als Miterfinder der „Coastal Challenge“ wieder unterstützender Veranstalter des Camps im bald olympischen Küstenrudern auf Amrum!!! So geht Tradition mit Zukunft!

Am Britzer Hafen wird es nach dem Überwinden der Pandemie dank des immer mit Rat und Tat zur Verfügung stehenden, rührigen Vorsitzenden Matthias Herrmann bei stetiger Mitgliederentwicklung auch in der Saison 2022 bestimmt nicht langweilig! Ein nachzuholendes Präsenzjubiläum ist auch in Planung und soll im August stattfinden.