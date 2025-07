Mecklenburg-Vorpommerns Ruder-Talente bei U23-Weltmeisterschaften in Poznań vertreten

Vom 23. bis 27. Juli 2025 finden auf dem Maltasee in Poznań, Polen, die U23-Weltmeisterschaften im Rudern statt. Mit einer Rekordbeteiligung von 239 Booten aus 53 Nationen verspricht die Veranstaltung spannende Wettkämpfe auf höchstem Niveau.

Aus Mecklenburg-Vorpommern nehmen mehrere vielversprechende Athletinnen und Athleten teil:

- Clara Reiter (Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V.) und Sara Grauer(Ruderverein Münster von 1882 e.V.), beide am Bundesstützpunkt Rostock trainierend, starten im Frauen-Achter. Trainer Karsten Timm, der das Boot betreut, äußerte sich optimistisch: „Nach einer intensiven Vorbereitung in Ratzeburg möchten wir um die Medaillen mitfahren.“

- Oliver Holtz (Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V.) tritt im Männer-Einer an. In seiner letzten U23-Saison strebt er nicht nur eine Medaille an, sondern möchte auch seine Ambitionen für die A-Nationalmannschaft unter Beweis stellen.

- Ole Hohensee (Stralsunder Ruder-Club e.V.) startet gemeinsam mit Timo Strache (Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V.) im Doppelzweier. Als Aufsteiger aus dem U19 Junioren-Bereich überzeugte das Duo bereits bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Trainiert wird das Boot von Anne Breitsprecher aus Stralsund.

- Paavo Schewe (Olympischer Ruderclub Rostock von 1956 e.V.) konnte sich überraschend, aber verdient, für den Männer-Doppelvierer qualifizieren. Der ehemalige Kanusportler erlernte das Rudern in weniger als einem Jahr am BSP Rostock unter der Betreuung von Karsten Timm. Timm bemerkte: „So eine Entwicklung wie von Paavo habe ich in meiner bisherigen Laufbahn noch nicht gesehen.“

Christoph Schmidt, Bundesstützpunktkoordinator aus Rostock, betonte: „Wir freuen uns auf die U23-WM und drücken die Daumen, dass sich die Athleten nach einer sehr intensiven Vorbereitung belohnen können. Mit drei Athleten aus MV sowie zwei Athletinnen, welche am BSP Rostock ausgebildet werden, ist das Land Mecklenburg-Vorpommern hervorragend vertreten. Zwei dieser Sportler ergänzen im September sogar den A-Nationalmannschaftsbereich und werden in Shanghai bei der WM starten. Wir können nur stolz auf diese Entwicklung sein und allen danken, die daran teilhaben.“

Die Wettkämpfe können live auf (https://www.worldrowing.com) verfolgt werden. Dort stehen auch ein Live-Renntracker, Ergebnisse und weitere Informationen zur Verfügung.