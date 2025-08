Mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher – „Die Finals 2025 Dresden“ stellen einen neuen Finals-Rekord auf

Die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher an den Sportstätten, ob an der Semperoper, der Frauenkirche, an den Venues im Sportpark Ostra, entlang der Triathlon-Strecke oder an der Elbe war überall zu spüren und zu erleben. Die ansteckend gute Laune und lautstarke Anfeuerung übertrug sich auf die rund 3.500 Athletinnen und Athleten, die großartigen Sport lieferten. Vier Tage lang schlug das Herz des deutschen Spitzensports in Dresden. 133 Deutsche Meistertitel in 20 Sportarten sind im Rahmen der Finals 2025 Dresden vergeben worden. Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Stadt Dresden, zog gemeinsam mit Thomas Gutekunst, Vorstand des Deutschen Turner-Bundes, Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes und Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH, eine positive Bilanz des Multi-Sportevents. Belit Onay, Oberbürgermeister der Stadt Hannover und Gastgeber der Finals 2026 Hannover, gab einen Ausblick auf die nächsten Finals.



Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden: „Es war eine grandiose Atmosphäre in der Stadt. Viele Menschströme, die von der einen zur anderen Sportart pilgerten. Wir hätten an vielen Arenen doppelt so viele Zuschauerkapazitäten hinbauen können, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre. Hinzu kommt, ARD und ZDF haben wunderbare Bilder in die Republik geschickt – was will man mehr. Unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Für Dresden war es ein riesiger Gewinn.“

Idriss Gonschinska, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Leichtathletik-Verbandes: „Wir haben wunderbare Bedingungen im und um das Heinz-Steyer-Stadion vorgefunden. Wir konnten den sportbegeisterten Leichtathletik-Fans großen Sport zeigen – ob am Donnerstag und Freitag mit dem Mehrkampf und den 5000 Metern oder am Wochenende, an dem beide Tagen ausverkauft waren. Dresden hat es uns leicht gemacht, Werbung für die Leichtathletik zu betreiben. Die Fans waren wir vier Tage lang einfach phänomenal! Herzlichen Dank an alle.“



Thomas Gutekunst, Vorstand des Deutschen Turner-Bundes: „Die Finals haben auch in diesem Jahr unsere Erwartungen aber auch die der Turn- und Sportfans voll erfüllt. Dies ist das Stimmungsbild, dass uns erreicht hat, und welches zeigt, dass es weiterhin richtig und wichtig ist, auf das Konzept der Multisport-Veranstaltung zu setzen. Dresden war hierbei in diesem Jahr nicht nur eine tolle Kulisse, sondern vor allem ein wunderbarer Gastgeber.“



Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH: „Wir müssen uns vor allem bei den Dresdnern und ihren Gästen bedanken, sie haben eine unglaubliche Atmosphäre in der ganzen Stadt erzeugt. Wenn wir eine 134. Goldmedaille vergeben könnten, das Publikum hätte sie mehr als verdient. Die Nähe und Kompaktheit in Dresden war ein großes Plus. Nie war es so einfach, die Vielfalt des deutschen Spitzensports aus nächster Nähe zu betrachten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben diese Chance ergriffen und uns allen, den Verbänden, den TV-Partnern sowie den Athletinnen und Athleten vier überragende Tage in Dresden beschert.“



Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover: „Das waren beeindruckende Wettkämpfe mit einer tollen Atmosphäre. Dresden war ein hervorragender Gastgeber. Wir nehmen ganz viele Eindrücke mit nach Hannover und freuen uns jetzt schon sehr auf die Finals 2026 bei uns. Ich lade alle herzlich ein, im kommenden Juli in Niedersachsens Landeshauptstadt dabei zu sein“.



„Die Finals 2025 Dresden“ – alle aktuellen Informationen gibt es unter www.diefinals.de.