Mehr als 80 Personen bei Sicherheitskurs

Obleute- und Steuerleute-Lehrgang in Elmshorn

Über 80 Teilnehmer, Referenten und Helfer füllten am letzten März-Wochenende das Bootshaus des Elmshorner Ruder-Clubs.

Mit einer Rekordbeteiligung von 73 Teilnehmern aus 6 Vereinen (Bad Schwartau, Belau, Lübeck, Geesthacht, Flensburg und Elmshorn), die auf sich auf zwei separate Lehrgänge (Steuerleute bis 14 Jahre und Obleute) auf zwei Etagen im Bootshaus des ERC verteilten, konnten kurz vor dem Start in die Rudersaison, alle wesentlichen Inhalte für ein sicheres Rudern auf dem Wasser vermittelt werden.

Zu den Themen gehörten Verantwortung im Ruderboot, das richtige Steuern, das Überwinden von Staustufen, der Umgang mit Rettungswesten und Kaltwasser, die Kommunikation im Boot und die richtige Vorgehensweise bei der Anfängerausbildung. Außerdem standen die richtige Rudertechnik, Wetterkunde, Schifffahrtszeichen, Ausweichregeln, Schallzeichen, Betonnung sowie Material- und Bootskunde auf dem Programm. Bei der Knotenkunde wurden alle Teilnehmer selbst aktiv und erprobten alle Möglichkeiten zum Teil auch am lebenden Objekt. Wie sich eine halbautomatische Rettungsweste bei einer Auslösung verhält, konnten die Ruderer live im Vortrag Kaltwasser und Rettungsmittel verfolgen.

Für die jüngeren Ruderer (Steuerleute) ging es zudem in die Boote, um die gelernten Ruderbefehle und Steuermanöver in die Tat umzusetzen. Sauberes An- und Ablegen am Steg wurde dabei ebenso geübt wie das Wenden eines Bootes. Die Jugendlichen waren mit viel Eifer dabei und meisterten ihre Aufgaben mit Bravour.

Am Ende entließ das Ausbilder-Team die Teilnehmer mit einem Koffer voll theoretischem Wissen, das es gilt im Ruderalltag in die Praxis umzusetzen. Vielen Dank den Referenten und Helfern Florian Busch, Finja Westphal, Eike Schweiger, Martje Westphal, Axel Wagner, Jolina Westphal, Annika Bunk, Carina Hein, Angela Boldt-Schweiger, Hanna Segatz und Petra Westphal, die mit Ihren Vorträgen bzw. mit Ihrer Hilfe sehr zum Erfolg des Lehrgangs beigetragen haben. Allen neuen Ob- und Steuerleuten immer eine gute Fahrt sowie die nötige Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Der Kurs wird seit vielen Jahren in Kooperation von Schleswig-Holsteinischer Ruderjugend und Elmshorner Ruder-Club durchgeführt.