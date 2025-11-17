Mit Kalendern das Olympische DRJ-Jugendcamp in Los Angeles unterstützen

Meinruderbild.de hat für 2026 wieder mehrere Kalender veröffentlicht, die ab sofort bestellt werden können. Holen Sie sich Monat für Monat den Rudersport in die eigenen vier Wände und unterstützen Sie damit das Olympische Jugendcamp der Deutschen Ruderjugend in Los Angeles. 2028 möchte die DRJ wieder mit vielen jungen Sportlern die Olympia-Mannschaft in Long Beach unterstützen und für unvergessliche Momente sorgen. Für jeden über den DRV bestellten Kalender (kalender@rudern.de) fließen drei Euro in dieses Jugendprojekt.

Attention-row!

Der 2026er Ruder-Kalender von Meinruderbild.de mit 12 bunten Motiven im DINA 3-Format. Impressionen und Action von den Weltmeisterschaften in Shanghai, den Coastal- und Beach Sprint-Europameisterschaften in Antalya, den Weltcups in Luzern und Varese sowie von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Köln. 15 Euro pro Stück (zzgl. Porto/Verpackungskosten).