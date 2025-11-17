Mit Kalendern das Olympische DRJ-Jugendcamp in Los Angeles unterstützen
Meinruderbild.de hat für 2026 wieder mehrere Kalender veröffentlicht, die ab sofort bestellt werden können. Holen Sie sich Monat für Monat den Rudersport in die eigenen vier Wände und unterstützen Sie damit das Olympische Jugendcamp der Deutschen Ruderjugend in Los Angeles. 2028 möchte die DRJ wieder mit vielen jungen Sportlern die Olympia-Mannschaft in Long Beach unterstützen und für unvergessliche Momente sorgen. Für jeden über den DRV bestellten Kalender (kalender@rudern.de) fließen drei Euro in dieses Jugendprojekt.
Attention-row!
Der 2026er Ruder-Kalender von Meinruderbild.de mit 12 bunten Motiven im DINA 3-Format. Impressionen und Action von den Weltmeisterschaften in Shanghai, den Coastal- und Beach Sprint-Europameisterschaften in Antalya, den Weltcups in Luzern und Varese sowie von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Köln. 15 Euro pro Stück (zzgl. Porto/Verpackungskosten).
Familien-Kalender
Von den Motiven ebenso abwechselnd wie der Attention – row!-Kalender. Der Wegbegleiter durchs ganze Jahr für die Familie, die auf fünf Spalten ihre persönlichen Termine eintragen kann. Nationale und internationale Ruder-Motive. Der Kalender (im Format 23×42 cm) kostet pro Stück 15,00 € (zzgl. Versandkosten).
Tischkalender im Wochen-Rhythmus
Der DIN A5-Kalender ist ein praktischer Begleiter durchs Jahr und bietet Woche für Woche Platz für die eigenen Termine. Über 52 Motive aus dem Wettkampfsport (national und international) mit vielen Top-Teams aus der Saison. Preis: 13,90 zzgl. Porto/Verpackung.
Alle Kalendermotive finden Sie als Foto-Galerien auf www.meinruderbild.de
Die Bestellung aller Kalender ist ab sofort möglich und ganz einfach: Per E-Mail über kalender@rudern.de - Kalender und Stückzahl angeben und natürlich die Lieferadresse. Ab einer Bestellmenge von 10 Stück – auch kombiniert - entfallen Porto-/Verpackungskosten.