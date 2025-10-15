Mittelschule Waging nun Stützpunktschule Rudern

Die Mittelschule Waging ist seit Beginn des Schuljahres 2025/26 offiziell als Stützpunktschule in der Sportart Rudern anerkannt.

Im Rahmen eines festlichen Projekttages feierte die Mittelschule gemeinsam mit dem Waginger Ruderverein den Start dieses neuen Kapitels. Der Tag begann bereits am Vormittag mit einem Schnupperrudern für die Schüler der Klassen 5a und 5b. Fünf Ruderboote, gesteuert von älteren Schülern und Mitgliedern des Rudervereins unter der Leitung von Frau Spann, die auch die Stützpunktleitung innehat, wurden bei strahlendem Herbstwetter zu Wasser gelassen. So erlebten die Schüler ihre erste Ausfahrt auf dem See. Mit großer Begeisterung und tief beeindruckt kehrten beide Klassen danach wieder in das Schulhaus zurück.

Nach dem Unterricht hatten auch die Lehrkräfte der Mittelschule die Gelegenheit, in die Ruderboote zu steigen. Auch dieses Angebot wurde gerne und mit großer Freude angenommen. Im Anschluss fand eine Feier mit geladenen Gästen statt, bei der auf das gemeinsame Projekt angestoßen wurde.

Frau Lisa Schmid, Rektorin der Mittelschule Waging, erläuterte den Weg zur Stützpunktschule. Im ersten Jahr 2023/24 bereitete die Lehrkraft und Rudertrainerin Frau Christina Spann mit großem Engagement kurzerhand ein mit Rennruderern und Anfängern besetztes Boot für das „Landesfinale Jugend trainiert für Olympia“ vor. Bereits im darauffolgenden Jahr wurde eine offizielle Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) im Rahmen des Modells "Sport nach 1" ins Leben gerufen. Mit dem Beginn der Anerkennung als Stützpunktschule geht die enge Zusammenarbeit mit dem Waginger Ruderverein nun bereits in das dritte Jahr. Erste Erfolge wurden bereits erzielt: So belegten die Schüler in den vergangenen Jahren beim Landesfinale der Schulen einen dritten und einen zweiten Podestplatz. Frau Schmid betonte jedoch, dass nicht nur die sportlichen Leistungen im Vordergrund stehen. Aus pädagogischer Sicht sind Aspekte wie Zusammenhalt, Durchhaltevermögen, Konzentrationssteigerung und das Erleben der Natur von großer Bedeutung. Die Schüler erlernen eine Sportart, die sie ein Leben lang als Freizeitsport betreiben können.

Herr Franz Parzinger, Vorsitzender des Sportkreises Traunstein im Bayerischen Landessportverband, gratulierte der Mittelschule und dem Ruderverein. Er hob die Sportvereine mit hervor, die im Rahmen des Modells „Sport nach 1“ wesentlich zum Gelingen des sportlichen Lebensumfelds von Jugendlichen beitragen.

Herr Martin Dandl, Sportreferent der Gemeinde Waging und 2. Bürgermeister, gratulierte der Schulleitung, den engagierten Lehrkräften und dem Ruderverein. Er zeigte sich erfreut über das ehrenamtliche Engagement, das im Ruderverein geleistet wird.

Herr Schulamtsdirektor Clemens Gruber äußerte seine Freude darüber, dass in Waging die dritte Stützpunktschule im Landkreis Traunstein entstanden ist, und sprach vor allem den Schülerinnen und Schülern seine Hochachtung für ihre gezeigten Leistungen aus.

Die Elternbeiratsvorsitzende Frau Karin Seehuber überbrachte ebenfalls Glückwünsche und dankte allen Beteiligten für ihren großen Einsatz, dass dieses Ziel erst möglich gemacht hat.

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Edeltraud Seehuber, die gemeinsam mit den Schülern der Klasse 10M im Fach Ernährung und Soziales ein ausgezeichnetes Fingerfood-Buffet vorbereitet hat.