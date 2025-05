Müritz-Havel-Wasserstraße und Obere Havel- Wasserstraße: Dienstleister unterstützt beim Schleusenbetrieb 2025

Um auch im Jahr 2025 an den fünf personalbedienten Schleusen der Müritz-Havel-Wasserstraße und der Oberen Havel-Wasserstraße in den Sommermonaten Juni bis August einen erweiterten Schleusendienst bieten zu können, wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel die Firma Kuhnle-Tours GmbH aus Rechlin beauftragt, um zusätzliches Personal zu stellen.



Die Schleusen Mirow, Diemitz, Canow und Strasen befinden sich an der Müritz-Havel-Wasserstraße, die Schleuse Wesenberg an der Oberen Havel-Wasserstraße. Mit bis zu ca. 40.000 geschleusten Fahrzeugen im Jahr gehören diese Schleusen zu den am stärksten frequentierten in Deutschland.

Durch das zusätzliche Personal können die Schleusen vom 1. Juni 2025 bis zum 31. August 2025 über die volle Betriebszeit täglich von 07:00-21:00 Uhr (Pause 12:00 – 12:30 Uhr) betrieben werden und dadurch den Schiffern eine unbeschwerte Fahrt ermöglichen.

-------------

Weitere Informationen zu jeweiligen Schleusen finden Sie auch im Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice ELWIS: www.elwis.de