21. Okt. 2025 | Schule | von Deutsche Ruderjugend / Peter Tholl

Nachbericht - Bundesfinale "Jugend trainiert" und Achter Cups

Das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) fand vom 21. bis 25.9. in Grünau statt. In diesem Jahr wurden – neben den Rennen um den Achtercup - erstmals die Rennen um den Deutschen Schüler-Rudercup (DSRC) in die Veranstaltung integriert. Es nahmen 618 Schüler von 41 Schulen an den Rennen teil. 

Ein Bericht zum Schüler-Rudercup folgt in Kürze. 

JtfO: Mädchen U15

  1. Sportgymnasium Schwerin
  2. Europagymnasium Bitterfeld
  3. Theodor-Heuss-Gymnasium Waltrop
JtfO: Jungen U15

  1. Sportgymnasium Schwerin
  2. Karl-Rehbein-Schule Hanau
  3. Besselgymnasium Minden
JtfO: Mädchen U18

  1.  Karl-Rehbein-Schule Hanau
  2. Maria-Ward-Schule Mainz
  3. Wichern-Schule Hamburg
JtfO: Jungen U18

  1. Sportschulen Halle
  2. Bischöfliches Willigis-Gymnasium Mainz
  3. Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau.
Achter Cups 2025

Mit der Unterstützung des Deutschland-Achters, der Ruder-Club Deutschland Stiftung Rudern sowie der Deutschen Schulsportstiftung hat die Deutsche Ruderjugend zum zwölften Mal den Schüler-Achter-Cup und zum achten Mal den Schülerinnen-Achter-Cup ausgeschrieben.

Das sind die Gewinner:innen:

Schülerinnen-Achtercup

  1.  Sportschule Potsdam
  2. Humboldtschule Hannover
  3. Besselgymnasium Minden
Schüler-Achtercup

  1. Sportschule Potsdam
  2. Humboldtschule Hannover
  3. Sportgymnasium Schwerin
DANKE

An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an den Landesruderverband Berlin, das Regattateam Berlin und den vielen Helfer:innen. 
Ein großes Dankeschön gilt auch all unseren Wettkampfrichter:innen, den Hospitanten sowie der WKO Karen Molkenthin. 

Zu guter Letzt noch ein großes Dankeschön an unsere Sponsoren und Unterstützer dem Ruder Club Deutschland Stiftung Rudern, der Deutschland Achter GmbH und der Deutschen Schulsportstiftung.

Niklas Schumann

Referent Deutsche Ruderjugend

