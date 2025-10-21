Nachbericht - Bundesfinale "Jugend trainiert" und Achter Cups

Das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) fand vom 21. bis 25.9. in Grünau statt. In diesem Jahr wurden – neben den Rennen um den Achtercup - erstmals die Rennen um den Deutschen Schüler-Rudercup (DSRC) in die Veranstaltung integriert. Es nahmen 618 Schüler von 41 Schulen an den Rennen teil.

Ein Bericht zum Schüler-Rudercup folgt in Kürze.