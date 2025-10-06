Nachbericht: Schwedencamp 2025

Am Donnerstag, den 24. Juli machen sich 21 Jugendliche und sechs Teamer*innen auf den Weg ins Abenteuer. Zwei Juniorteamer unterstützen das Camp etwas später. Nach einer Fähr- und Autofahrt von Hamburg nach Lennartsfors bei wundervollem Sommerwetter und Frühstück am Strand wird das Basiscamp errichtet. Die Schitzeljagd am zweiten Tag dient dem Teambuilding. Nach einer abenteuerlichen Wanderung durch den Wald und einigen kniffligen Aufgaben freuen wir uns alle auf ein leckeres Eis an der Schleuse und das anschließende Abendessen. Boote werden aufgeriggert, eingestellt und kleine Reparaturen vorgenommen. Dann geht es das erste Mal gemeinsam auf den Foxen. Bei herrlichem Sonnenschein und glattem Wasser rudern wir zur Insel Trollön an der schwedisch-norwegischen Grenze. Dort wird gepicknickt, gebadet und gespielt. Mit Badepausen und viel Gesang im Boot geht es zurück nach Lennartsfors ins Camp. Der folgende Regentag wird für eine Wanderung im schönen Glaskogen Naturreservat genutzt, bei der wir mit einem Ruderkahn einen See überqueren.

Als Vorbereitung auf die große Wanderfahrt geht es anschließend für eine Nacht auf die Insel Bockön in den Flötefjorden. Die Insel lädt ein zum Baden, Spielen und Seele baumeln lassen. Gekocht wird dort auf dem Lagerfeuer. Wir genießen das Inselleben in vollen Zügen und sind schon voller Vorfreude auf die große Fahrt Richtung Süden. Nach einem Camp- und Spieletag im Regen sowie einer Rudertour den ganzen Foxen entlang nach Töcksfors geht es dann endlich los. Am Sonntag startet unsere Tour mit der ersten Schleuse in Lennartsfors, über den Lelang geht es, dem Gegenwind zum Trotz, auf eine Insel kurz vor Bengtsfors.

Trotz etwas Wind und Regen haben wir auf der Wanderfahrt großen Spaß, werden Profis im Schleusen, Gepäck verladen und singend rudern. Nach einem sehr schönen und unterhaltsamen Camptag auf einer Halbinsel im Laxsjön, bei dem der eine oder die andere die Freude am gemeinsamen Tanzen entwickelt, macht uns der Sturm dann einen Strich durch die Rechnung. Auch wenn der Regen nun verflogen ist, können wir die Tour zum Vänern aufgrund der hohen Wellen nicht fortsetzen. So bringen wir einen Tag früher als geplant die Boote zurück in die Halle, räumen das Camp auf und verbringen einen Tag länger am schönen Vänern. Statt zu rudern geht es mit der Fahrraddraisine an Seen entlang durch die Natur und für eine andere Gruppe in den Elchpark nach Ed. Das Traditionelle Burgeressen mit Abschlussabend in Mellerud am Vänern beendet unsere Zeit in Schweden. Dieses Mal, dank der musikalischen Teilnehmenden, mit einer Tanzparty am Strand. Es geht am 8. August wieder zurück nach Trelleborg und weiter nach Hamburg. Auch wenn Pläne spontan geändert wurden und das Wetter nicht immer mitspielte, verabschieden wir in Hamburg 21 glückliche Jugendliche, die gern wieder nach Schweden fahren.