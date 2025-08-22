Nationalmannschaftsbildung Coastal Rowing – Beach Sprint in Berlin und Warnemünde

Der Deutsche Ruderverband (DRV) bereitet sich intensiv auf die internationalen Zielwettkämpfe im Coastal Rowing – Beach Sprint vor. Vom 24. bis 31. August 2025 kommen die besten deutschen Coastal-Ruderinnen und -Ruderer zunächst am Bundesstützpunkt in Berlin und anschließend in Warnemünde zusammen, um in einer einwöchigen Maßnahme die Nationalmannschaft zu formen. Höhepunkt ist die Teilnahme an der German Coastal Challenge in Warnemünde, die als Teil des Nominierungsprozesses dient.

Die Athletinnen und Athleten erwartet ein umfangreiches Programm: Bereits in Berlin stehen erste Leistungstests auf dem Plan, darunter ein 1000-Meter-Ergometertest sowie ein 500-Meter-Einzelzeitfahren im Coastal-Einer. In Warnemünde folgen weitere Überprüfungen im offenen Wasser – darunter Time Trials und Herausforderungsrennen im Beach-Sprint-Format. Abgeschlossen wird die Maßnahme mit den Wettkämpfen der German Coastal Challenge, die in die finale Einschätzung der Bundestrainer einfließen. Auf Basis der Ergebnisse wird ein Gesamtranking erstellt, das die Grundlage für die Bootsbesetzungen bei internationalen Regatten bildet

„Wir haben ein starkes und breit aufgestelltes Feld an Athletinnen und Athleten. In Berlin und Warnemünde geht es nicht nur um schnelle Zeiten, sondern auch darum, wer sich unter den spezifischen Bedingungen des Beach Sprint am besten behaupten kann. Am Ende wollen wir ein Team zusammenstellen, das Deutschland bei der Europa- und Weltmeisterschaft optimal vertritt“, erklärt Bundestrainer Adrian Bretting.

Teilnehmerinnen:

• Laura Brenker (Mainzer RV, Jg. 1998)

• Victoria Hory (SC DHFK Leipzig, Jg. 2000)

• Anne Kistenpfennig (Mainzer RV, Jg. 2005)

• Sophie Leupold (Pirnaer RV, Jg. 1999)

• Marion Reichardt (Akademischer RC Würzburg, Jg. 1997)

• Julia Tertünte (RV Münster, Jg. 1998)

• Neele Zahn (RV Nürtingen, Jg. 1998)

Teilnehmer:

• Moritz Korthals (Stuttgarter RG, Jg. 1991)

• Paul Leerkamp (Osnabrücker RV, Jg. 2002)

• Maiko Remmers (Team Nord-West, Jg. 1988)

• Leander Spalek (Frankfurter RG Germania, Jg. 2002)

• Franz Werner (Pirnaer RV, Jg. 2000)

• Moritz Wolff (Berliner RC, Jg. 2000) ￼

Wenn die Mannschaft im Elite-Bereich dann am Sonntag, den 31. August feststeht, geht es für den Coastal-Nachwuchs um die begehrten Plätze bei EM und WM im Oktober bzw. November. Im Coastal Rowing - Beach Sprint finden die internationalen Wettkämpfe altersklassenübergreifend statt.

„Es sorgt schon für eine ganz besondere Stimmung im Team, wenn gerade die jüngeren von den älteren Athlet:innen lernen und sich etwa abschauen können“, sagt U19-Coastal Rowing Bundestrainer Hendrik Bohnekamp zu dieser besonderen Konstellation.

Interessierte Athlet:innen der U19-Altersklasse können ebenfalls bei der German Coastal Challenge ihr Können unter Beweis stellen. Anhand der Ergebnisse werden sie von den zuständigen Bundestrainern für die U19-Mannschaftsbildung eingeladen.

„Hier werden wir im Anschluss an die Regatta in Warnemünde noch einige Tage am Meer verbringen und Rennen im Coastal-Solo und im Mix-Double ausfahren,“ so Bohnekamp.

Für die jungen Talente geht es insbesondere bei der WM in der Türkei im November auch darum eine gute Ausgangsposition für die begehrten Qualifikationsplätze für die Youth Olympic Games im kommenden Jahr in Dakar zu erreichen.

Mit dieser Maßnahme setzt der DRV den nächsten wichtigen Schritt im Aufbau einer schlagkräftigen Beach-Sprint-Nationalmannschaft und stellt die Weichen für eine erfolgreiche Europa- und Weltmeisterschaft.