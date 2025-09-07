Nebel verzögert Finaltag in Racice - neue Zeiten
Der Finaltag der U23-Europameisterschaft 2025 im tschechischen Racice hat am Sonntagmorgen nicht wie geplant beginnen können. Dichter Nebel über dem Regattakurs verhindert derzeit die Austragung der Rennen.
Der Start wurde verschoben, ein neuer Zeitplan steht jetzt fest:
Die deutschen Boote:
Finale B
10:10 Uhr BW2-
Finale A
10:35 Uhr BM2-
10:56 Uhr BM4-
11:08 Uhr BW4-
11:20 Uhr BLM2x
11:32 Uhr BLW2x
11:44 Uhr BM4x
11:56 Uhr BW4x
12:08 Uhr BM8+
12:20 Uhr BW2x
12:32 Uhr BM2x
12:44 Uhr BW8+
Final A – letzte Entscheidungen
13:30 Uhr BLM1x
13:39 Uhr BLW1x
13:51 Uhr BM1x
14:03 Uhr BW1x
14:45 Uhr BMix8+