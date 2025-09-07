Nebel verzögert Finaltag in Racice - neue Zeiten

Der Finaltag der U23-Europameisterschaft 2025 im tschechischen Racice hat am Sonntagmorgen nicht wie geplant beginnen können. Dichter Nebel über dem Regattakurs verhindert derzeit die Austragung der Rennen.

Der Start wurde verschoben, ein neuer Zeitplan steht jetzt fest:

Die deutschen Boote:



Finale B

10:10 Uhr BW2-



Finale A

10:35 Uhr BM2-

10:56 Uhr BM4-

11:08 Uhr BW4-

11:20 Uhr BLM2x

11:32 Uhr BLW2x

11:44 Uhr BM4x

11:56 Uhr BW4x

12:08 Uhr BM8+

12:20 Uhr BW2x

12:32 Uhr BM2x

12:44 Uhr BW8+

Final A – letzte Entscheidungen

13:30 Uhr BLM1x

13:39 Uhr BLW1x

13:51 Uhr BM1x

14:03 Uhr BW1x

14:45 Uhr BMix8+