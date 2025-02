Neuaufstellung im Team Männer-Riemen

Der Deutsche Ruderverband verpflichtet den international erfahrenen und sehr erfolgreichen niederländischen Rudertrainer Mark Emke.

Der gebürtige Amsterdamer verantwortete als Cheftrainer der niederländischen Männer maßgeblich den Aufstieg der niederländischen Ruderer bis zu den Olympischen Spielen in Tokyo mit.

Weltmeistertitel im Männer Vierer ohne Steuermann, Olympiamedaillen im Männerachter und viele weitere internationale Erfolge konnte Emke als Bootstrainer erringen.

Teamarbeit als Kernelement

Mark Emke wird gemeinsam mit Sabine Tschäge das Männer-Riementeam führen. Auf Augenhöhe wird dieses international erfolgreiche und anerkannte Trainerteam die drei Deutschen Riemenboote auf die kommenden Aufgaben bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles professionell vorbereiten.

Das Ziel des Deutschen Ruderverbandes ist es, den Athletinnen und Athleten die bestmögliche Unterstützung und Förderung bei der Erreichung ihrer sportlichen Träume zu ermöglichen.

Mit Sabine Tschäge und Mark Emke verfügt der Deutsche Männer-Riemenbereich um den „Deutschlandachter“ über ein Trainerteam, das international seinesgleichen sucht. Am 1. März 2025 geht es los: Mark Emke fängt in Dortmund an und wird sich schon vorher mit Sabine Tschäge austauschen und die Ruderer kennenlernen.